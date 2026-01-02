移工受傷就被解約？職災移工面臨哪些困境？【獨立特派員】

逾八成移工投身3K產業職災失能率高於本勞兩倍

目前在台灣的移工人數已突破86萬大關，約佔全台受僱者總數的9%，且此比例仍隨著產業需求持續攀升。然而，這群支撐台灣勞動力市場的重要群體，其勞動環境卻令人擔憂。

統計顯示，超過八成的移工集中於危險、骯髒、辛苦特性的「3K產業」。由於長期處於高風險作業環境，移工的職災失能千人率長期維持在本國勞工的2倍以上。意味著每千名移工中發生嚴重身體損傷、導致失能的人數遠高於本國籍勞工，顯示出移工職災問題的嚴重性。

台灣外籍工作者發展協會行政專員涂志傑指出，這種高職災風險的組成有多重原因。以台灣目前引進移工人數最多的印尼籍為例，其母國的產業背景多以農業相關為主，移工在來到台灣之前，對於嚴謹工安意識的認知普遍不足。當這些習慣農業勞作的工人轉入精密或大型機械操作的廠房時，文化背景與工業慣例的斷層，往往成為意外發生的導火線。此外，語言障礙也讓他們在面對複雜的機具操作指引時，難以在第一時間精確掌握安全規範，使得職災意外在每個工作天中都成了揮之不去的陰影。

移工團體要求勞動部針對高風險場域加強專案勞檢，降低職災風險。（圖／獨立特派員）

職前教育缺乏工安系統語言隔閡陷作業風險

移工在踏入台灣工廠大門前，照理應接受完善的職前訓練，但現況卻存在巨大的工安教育斷層。在越南等國的人力仲介街上，培訓課程多半聚焦於基礎語言溝通、生活融入與文化適應，以求移工能快速適應台灣生活。

涂志傑進一步觀察，雖然國內外仲介機構都有提供教育訓練，但內容往往缺乏系統性的職業安全教育。大多數移工因為看不懂中文，甚至無法流暢地使用中文與主管溝通，當他們進入中小型工廠工作時，問題便接踵而至。

這類中小型工廠的雇主，受限於經營規模，往往沒有多餘的人力或物力提供完整的安全設施，更遑論針對移工母語量身打造的職安教育課程。涂志傑分析，根據勞保職災給付統計，移工申請給付的原因有超過七成與機械操作有關，常見如夾傷、切傷或割傷；其次則是高空作業引發的墜落或滾落傷害。

雖然民間團體嘗試開課教導正確的搬重物姿勢或機具風險辨識，但這類課程通常需要大量資源投入與專業翻譯，且多數移工是在上線工作許久後才接觸到相關知識，對於預防職災的效果相對有限。

民間組織透過圖示與翻譯，教導移工辨識工作環境中隱藏的職災因子。（圖／獨立特派員）

家庭看護工職災認定難長期勞損成法律隱患

除了製造業與營造業的急性傷害，在封閉家庭環境中工作的看護移工，則面臨著更難以被察覺的「隱形職災」。

台灣國際勞工協會理事長陳秀蓮分析，看護工的職業傷害多屬於長期累積的慢性疾病。例如，為了協助重症病患或失能長者翻身、移位，移工經常需要承受巨大的體力負荷，長期下來往往導致腰部受創或椎間盤突出。然而，這類傷病並非在特定瞬間發生，導致在現行職災認證機制中，移工極難證明身體損傷與工作任務之間的直接因果關係。

以看護移工Lupi的經驗為例，他曾因半夜抱起跌下床的長者而扭傷腰部，也曾因頻繁上下樓梯導致足底筋膜炎需要長期復健。雖然Lupi幸運地遇到願意體諒並協助就醫的雇主，讓他能在工作之餘兼顧復健，但在陳秀蓮看來，這僅是少數個案。大多數看護工處於私人家庭領域，不僅法律規範不夠周延，其長期勞損也難以被認定為職災。當傷病累積到無法負荷時，這群移工往往只能默默承受，甚至因健康狀況惡化而被雇主辭退，求償之路比起產業移工更為艱難。

傷後遭解約遣返職災移工陷生存與居留困境

當嚴重職災不幸發生，移工首先面臨的往往不是完善的醫療補償，而是來自雇主與仲介的解約壓力。陳秀蓮揭露，許多雇主在得知移工遭遇重大職災的第一時間，反應通常是與其解約。背後的邏輯在於，解約後移工將隨即喪失勞保身分與合法的居留資格。對於雇主和仲介而言，只要將受傷的移工送回母國，後續繁瑣的補償責任與醫療照顧便可就此終止。這對於隻身在台、毫無支撐體系的移工來說，無疑是致命的打擊。

漁工阿民的故事便是典型案例。在整理漁網時受傷導致兩指截肢的他，仍在養傷期間就收到仲介通知要求下船回家，理由是船長需要新的勞動力補齊員額以求復工。阿民受傷後的手指連日常操作手機都困難，更遑論收拉漁網的精細動作，但在他最需要醫療支持時，卻得面對解約與遣返的威脅。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如也分享了工廠移工Patrick的處境。儘管勞基法明定職災補償權利不因契約屆滿而受影響，但在Patrick契約期滿後，雇主便停止支付養護中心與就醫的計程車費，形同將傷者丟包。這種在法律灰色地帶操作解約的行為，已成為職災移工難以逃脫的困局。

移工Patrick因重物壓傷致左腿骨折，契約期滿後面臨醫療中斷的生存困境。（圖／獨立特派員）

訴訟漫長與私了黑數制度漏洞亟待加強勞檢

面對漫長的法律訴訟與零收入的生存壓力，許多職災移工最終選擇接受「私了」。涂志傑解釋，職災事故一旦通報，勞工局與勞保局便會介入調查，雇主不僅面臨勞檢處分與罰款，還可能被縮減移工申請名額，影響生產進度。在資訊不對稱與權力關係不對等的狀況下，雇主往往提出數萬元的金額要求私了，而許多移工在不知其法定權利的情況下，只能摸著鼻子拿著微薄紅包回國。這種現象導致台灣移工職災數據存在龐大黑數，真實受災情況可能遠比官方統計數字更慘烈。

吳靜如強調，職災訴訟過程漫長，領到賠償可能需要經過三到五年，對於沒有收入且需支付醫療費的移工來說，是生命中難以承受之重。

為了改善此一現況，移工團體在2025年積極倡議，要求勞動部以專案方式加強移工場域的勞動檢查，從源頭降低職災風險。同時，民間組織也持續提供法律援助，並利用PDF或圖片檔將相關法規函示發送給移工，讓他們在面對雇主不合理要求時能有自保的武器。扭轉移工高職災風險與災後困境，不僅是法規層面的修訂，更需要社會大眾對這群跨國勞動力權益的真正重視。