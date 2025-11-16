移工團體批政策不公平 勞動部：會完善申訴機制

多個移工團體日前到勞動部外抗議，要求政府廢除中階政策，才能讓移工免於再次被剝削。

為了延續熱度，移工團體16日邀請專家學者舉行研討會，強調移工在轉換身分的過程，決定權在雇主手上，如果想留下來繼續工作，不得不和雇主及仲介簽下不合理契約。

台灣照顧勞動產業工會代表Mbak Ribut表示，「不用直聘，就會充滿漏洞，工會提出的建議是改為直聘的方式，不再交給母公司或是仲介，我們希望未來招聘不再透過仲介，而是直接從母國直聘。」

廣告 廣告

與會的專家學者分析，台灣已經引進移工30多年，可是相關法令對移工極不公平，像是以定期契約限制移工組工會，也讓仲介有機可趁，藉機再收取仲介費。

前台灣國際勞工協會理事長陳素香說：「用了你們12年、14年的台灣雇主，他要負責你們養老嗎？你們退休以後有沒有負擔，其實是完全沒有的。」

勞動部勞發署跨國勞動力管理組副組長胡欣野回應，「我們要去延長，或者是我們要去取消這個工作年限，移工的身分是不是在台灣，更能夠有一個提升跟轉換。」

對此，勞動部強調，政府推動移工留才久用方案以來，已經有5.7萬名移工轉任中階技術人力，移工如果遭到不法，可以提出申訴。

不過，移工團體強調，會在12月初舉辦移工大遊行，希望促成真正的制度改革。