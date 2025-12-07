移工大遊行登場 呼籲勞動部取消工作年限

「移工大遊行」7日登場，移工團體訴求取消藍領移工工作年限，強調「藍領、白領都是人才」，呼籲政府讓具備中階技術的移工能長期留在台灣工作。

「移工大遊行」7日登場，各國的移工及聲援團體在勞動部前集結，出發前已吸引上百名民眾參與。台灣移工聯盟發言人吳靜如受訪時指出，藍領移工在台灣工作年限為12年，許多移工在工作年限屆滿後只好無奈離境，遊行訴求為取消工作年限，將基本勞動權利還給移工，他說：『(原音) 我們今年的訴求是廢除工作年限。進入中階之後，所有的申訴問題變得很難申訴，進入中階之後，更不可能達到兩個月的基本工資獲得永久居留。 移工們主張藍領勞工都是人才，藍領勞工都應該依照他們的期限，而且不被歧視地繼續留在台灣工作。』

廣告 廣告

勞動部在2022年推動「移工留才久用方案」，讓外國中階技術人力無在台工作年限的限制。然而，自政策實施以來，中階移工僅占藍領移工總數的4.7%。

勞動部近期推出的「跨國勞動力精進方案」，以本國勞工加薪為前提，增加移工名額，舒緩缺工問題。吳靜如認為，政策是將矛盾轉嫁到勞工之間，無法真正改善整體勞動條件，反而可能造成勞工之間的分裂。

他強調，政府應正面檢討與廢除移工工作年限，而非依賴個別雇主的「恩惠」來決定移工能否留下，讓真正願意在台灣工作的移工，應該都有機會貢獻所長。(編輯：沈鎮江)