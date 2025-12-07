移工大遊行訴求廢除藍領工作年限 歎保鮮期到就遭棄

移工團體今天（7日）舉辦移工大遊行，訴求廢除藍領移工工作年限，指許多屆滿年限移工雖想繼續留台工作，卻因年限到，只能無奈離境，移工就像超市生鮮肉品，保鮮期到了就遭丟棄，呼籲勞動部將基本的勞動權利還給藍領移工。

移工團體7日舉辦移工大遊行，來自各國的移工及聲援團體自中午在勞動部外集結，拉布條表達「廢除工作年限限制」的訴求。（中央社）

台灣移工聯盟等團體今天舉辦移工大遊行，訴求「廢除藍領移工工作年限」，來自各國的移工及聲援團體自中午開始集結，在遊行出發前，已有上百名民眾聚集。

多個移工團體7日在勞動部外舉行遊行活動，訴求為所有藍領移工，都應該和其他外國勞動者一樣，不受台灣工作年限限制，自主決定想在台灣工作多久。（中央社）

在遊行隊伍前排，多名移工身後背著大型紙製的假炸彈，並將假炸彈上的年限塗黑，表達希望「炸開年限」的訴求。另外，也有多名移工將自己打扮成超市生鮮肉品，產地寫著「印菲越泰」，有效期限為12年，再貼上好管、耐操、便宜、廉價等標籤，指工作期限像是保鮮期，過了就要被拋棄。

台灣移工聯盟等團體7日舉辦移工大遊行，訴求「廢除藍領移工工作年限」，遊行隊伍前排，多名移工身後背著大型紙製的假炸彈，並將假炸彈上的年限塗黑，表達希望「炸開年限」的訴求。（中央社）

移工盟也細數台灣歷年來的移工工作年限異動，自1992年台灣正式從東南亞引進藍領移工，設定工作年限為2年；1997年開放展延一年，2002、2007、2012年逐次延長，至2012年時工作年限為12年；另於2015年修正，家庭看護移工的雇主，可以為在台已滿12年的受雇看護工再展延2年契約。

台灣移工聯盟等團體7日舉辦移工大遊行，訴求「廢除藍領移工工作年限」，有多名移工將自己打扮成超市生鮮肉品，指工作期限像是保鮮期，過了就要被拋棄。（中央社）

移工盟指出，勞動部於2022年4月30日推出「留才久用方案」，成為「中階技術人才」的藍領移工，得不受工作年限的限制；而勞動部近期推出「跨國勞動力精進方案」，自2026年開始，製造業的中階技術人才人力比率上限，從原本的25%上升到100%（即該企業所聘僱的藍領移工可以全是中階技術人才）。

然而，移工盟認為，這些措施是避免台灣成為大型「訓練中心」，移工來台學到技術、經驗，卻因工作年限而無法續留台灣，只好轉去其他國家；且是否留任並協助移工申請中階，決定權全在雇主，移工為了留下來，往往只能接受更多不利條件，面對更多被仲介、雇主剝削的風險。

遊行隊伍於下午約1時30分自勞動部出發，先往台北市民生東路迴轉松江路後，再經由南京東路、林森南路至濟南路，最後目的地為中山南路（立法院前）。