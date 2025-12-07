移工大遊行逾百人響應 要求廢除藍領工作年限

身背炸彈道具，走上街頭抗議，扮成生鮮肉品，象徵自身有保鮮期，來自各國的在台藍領移工，現身參與移工大遊行。

用母語唱出不滿，2025的移工大遊行在7日登場，現場至少百人聚集，訴求聚焦「廢除工作年限」，有藍領移工無奈受限台灣法規，在台工作年限依照行業別不同，最多只有12年或14年，儘管將來有意繼續留台，也未必能順利留下。

印尼籍移工Eria表示，「我在台灣已經10年了，12年的時候不知道要怎麼樣。」另一位印尼籍移工Hemy則說：「我們都很擔心，如果我們不會找到工作在這裡，那這樣我們要回家。」

其實3年多前，政府推出「中階聘僱制度」能讓藍領移工成為中階技術人才，不再受年限所苦，但主辦遊行的移工團體批評，移工是否可以留任？能否申請成為中階人才？決定權不在自己手上。

台灣移工聯盟遊行發言人吳靜如指出，「成為中階以致於可以無限期的，以致於留在台灣工作的這個部分，是個別雇主決定的，很多是中介為了要引進新的移工，會有新的仲介費收取，導致於建議雇主不要再繼續聘他們。」

勞動部新聞室主任卓芷戎表示，「為避免單純延長或取消，移工在台工作年限，而導致資深移工長期在台工作，卻無法轉換身分，已經推動了『移工留才久用方案』，已有6萬名資深移工轉任為外國技術人力。」

勞動部回應，這項移工留才久用方案統計至今（2025）年11月底，已有6萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬多人，為了擴大留用，就製造業資深移工轉任技術人力的留用比率上限，也將由現行的25% 放寬至100%。