移工大遊行！喊廢除藍領年限 「爭工作權」嘆12年一到就遭丟棄

2025移工大遊行。李政龍攝



移工已經是台灣社會重要的一部分，不論是各種產業、建設、工程、看護等需求，但是對於移工來說，台灣是否給予他們一個安心的工作環境？台灣移工聯盟等團體今天（12／7）舉辦移工大遊行，訴求「廢除藍領移工工作年限」，呼籲勞動部將基本的勞動權利還給藍領移工。今天有上百名移工，走上街頭，為自己得來不易的跨海工作，爭取更多權利。

台灣移工聯盟表示，細數台灣歷年來的移工工作年限異動，自1992年台灣正式從東南亞引進藍領移工，設定工作年限為2年；1997年開放展延1年，2002、2007、2012年逐次延長，至2012年時工作年限為12年；另於2015年修正，家庭看護移工的雇主，可以為在台已滿12年的受雇看護工再展延2年契約。

各種國籍的移工及聲援團體今天中午開始集結，多名移工身後背著大型紙製的假炸彈，並將假炸彈上的年限塗黑，表達希望「炸開年限」的訴求。

另外，多名移工將自己打扮成超市生鮮肉品，產地寫著「印菲越泰」，有效期限為12年，再貼上好管、耐操、便宜、廉價等標籤，象徵移工的保鮮期只有12年，一過了就被台灣拋棄。

台灣移工聯盟指出，勞動部2022年4月30日推出「留才久用方案」，成為「中階技術人才」的藍領移工，得不受工作年限的限制；而勞動部近期推出「跨國勞動力精進方案」，自2026年開始，製造業的中階技術人才人力比率上限，從原本的25%上升到100%（即企業所聘僱的藍領移工可以全是中階技術人才）。

台灣移工聯盟直言，這些措施是避免台灣成為大型「訓練中心」，移工來台學到技術、經驗，卻因工作年限而無法續留台灣，只好轉去其他國家；且是否留任並協助移工申請中階，決定權全在雇主，移工為了留下來，往往只能接受更多不利條件，面對更多被仲介、雇主剝削的風險。

遊行隊伍今天下午約1時30分自勞動部出發，先往台北市民生東路迴轉松江路後，再經由南京東路、林森南路至濟南路，最後目的地為中山南路，在立法院前集結呼籲訴求。

