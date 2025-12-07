移工大遊行 籲廢藍領工作年限

台灣移工聯盟7日在台北市舉辦「2025移工大遊行」，率數百名移工從勞動部走到立法院，呼籲台灣應廢除藍領移工的12年工作年限的限制，能自主決定想在台灣工作多久。移工穿上象徵新鮮肉品的上衣，將自己封上保鮮膜，貼上各種標籤，諷刺自己的命運就像賣場生鮮櫃上的肉品，任人取用或丟棄。（黃世麒攝）

台灣藍領移工人數約有85萬人，即便原先政府視其為「補充性勞動力」，但在少子化、缺工的現在，這群人儼然成為撐起台灣社會的重要結構。不過，政府規定藍領移工在勞動滿12年後就必須離開台灣，多個團體昨舉辦移工大遊行，批評該政策為歧視，呼籲廢除藍領工作年限。

政府自民國81年起從東南亞引進藍領移工，當時定位為「補充性勞動力」，也就是國內招募人數不足後，業主始得透過外籍移工補充人力，但須注意本國籍勞工與移工的人數比例，且最一開始移工工作年限僅「2年」，隨著時代變遷，缺工問題加劇，移工從補充性值轉變為不可或缺的勞動力，遂政府不斷延長工作年限，目前藍領移工的年限為12年、家庭看護則是14年。

台灣移工聯盟指出，雖然藍領移工工作年限不斷延長，但相比白領移工的「無上限」，還是存有一定的歧視性，工作無分貴賤，藍領移工撐起低工資、長工時的行業，不解為何還要承擔延續數十年的歧視性政策。

移工聯盟說明，即便勞動部推動「中階技術人才」，讓藍領移工在轉變身分後可不受工作年限限制，並配合115年將上路的「跨國勞動力精進方案」，製造業的「中階技術人才人力」比率上限，從原本的25％上升到100％，政策看似積極，實際上漏洞百出，移工想成為「中階技術人才」全憑雇主恩賜，而非自身權利，解決問題還是要回到工作年限上。

移工聯盟強調，33年來台灣對藍領移工設定「工作年限」，就是一個制度性、系統性的「人才流失政策」，昨日遊行是全台灣移工站出來告訴勞動部，盡速廢除藍領移工的工作年限，不只是留才的不二法門，也是扳正過往的歧視性政策。

勞動部回應，協助藍領移工久任的「移工留才久用方案」，自111年4月底起至114年11月底止，已有6萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人，移工不只可獲聘較高薪資的技術工作，還能逐步銜接我國移民制度，另勞動部也鼓勵雇主直接聘雇、減少移工經濟負擔。