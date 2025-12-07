移工大遊行 訴求廢工作年限
記者康子仁∕台北報導
台灣移工聯盟等團體七日舉辦移工大遊行，訴求「廢除藍領移工工作年限」，表達許多屆滿年限移工雖想繼續留台工作，卻因年限到，只能無奈離境，移工就像超市生鮮肉品，保鮮期到了就遭丟棄。
來自各國的移工及聲援團體自中午開始集結，在遊行出發前，已有上百名民眾聚集。有多名移工將自己打扮成超市生鮮肉品，產地寫著「印菲越泰」，有效期限為十二年，再貼上好管、耐操、便宜、廉價等標籤，指工作期限像是保鮮期，過了就要被拋棄，呼籲勞動部將基本勞動權利還給藍領移工。
移工盟也細數台灣歷年來的移工工作年限異動，自一九九二年台灣正式從東南亞引進藍領移工，設定工作年限為兩年；一九九七年開放展延一年，二００二、二００七、二０一二年逐次延長，至二０一二年時工作年限為十二年；另於二０一五年修正，家庭看護移工的雇主，可以為在台已滿十二年的受雇看護工再展延兩年契約。
勞動部回應，自一一一年四月起推動「移工留才久用方案」，且已成立「移工留才久用服務中心」協助資深移工及雇主，提供申辦、諮詢與輔導服務。
勞動部指出，具經驗與技術能力的資深移工，可由雇主(原或新)以較高薪資聘僱從事技術工作，協助逐步銜接我國移民制度。資深移工轉任中階後，即不受工作年限限制。自一一一年四月底起至一一四年十一月底止，已有六萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加一點六萬餘人。
