移工宿舍突竄火光 電動車起火燃燒僅剩骨架

新北市 / 綜合報導

新北市樹林區柑園街二段一處巷弄民宅，昨(24)日中午11點多突然發生火警，一名越南籍移工疑似想要自行更換電動車電池，但操作不慎造成電動車起火，嚇得附近居民趕緊帶著滅火器上前救火，所幸火勢短時間內就被撲滅，沒有造成人員傷亡。

一名男子衝了出來，濃濃白煙隨後從屋內竄出，過窗戶可以看到，裡面有熊熊火光，附近居民見狀，趕緊帶著滅火器上前救火，大家七手八腳進進出出，情勢一度緊張。

目擊民眾：「我有聽到碰一聲啦，我想說，是他們在吵架嗎，再一下下，怎麼有救火車來。」由於外面還停了不少機車，民眾趕忙移到別處，就怕火勢延燒。

事發在新北市樹林區柑園街二段，現場還可以看到不少燒痕，及白色粉末，24日早上11點多，一名越南籍移工，疑似買了電動車的電池，想要自行更換，沒想到操作不慎，電動車突然起火燃燒，附近居民見狀合力上前滅火，大約5分鐘就成功將火勢撲滅，沒有造成人員傷亡。

記者羅立安：「這棟隱身在民宅巷弄內的3層樓建築，就是他們的移工宿舍，而裡面居住的10多名移工，大多都是利用電動自行車代步到附近工廠上班。」

附近居民：「（工廠）算不少吧！附近鐵皮應該都是，他們可能排班啊，凌晨才回來，講話比較大聲，（火警）第一次吧！這個好像第一次。」整輛車焦黑一片，被燒到僅剩骨架橫躺在地，所幸火勢很快被撲滅，沒有釀成嚴重意外。

