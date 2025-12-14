移工帶少女回宿舍激戰！室友忍不住加入 下場慘了

兩名印尼籍男子在移工宿舍與一名國中少女發生性行為。（示意圖／翻攝自pexels）





連江縣一名印尼籍男子阿迪（化名）在當地某個涼亭偶遇國中少女琪琪，兩人當場發生合意性交，後來阿迪將琪琪帶回宿舍，被同事小昆看見，三人又直接在房間裡激戰，事後，因兩人涉嫌多次對未滿14歲少女發生性行為，福建連江地院審理後，判處阿迪4年6月徒刑、小昆3年2月徒刑，2人均須在刑期執行完畢後驅逐出境。

根據判決書指出，2023年跨年夜晚間，少女琪琪獨自一人在連江縣南竿鄉某處涼亭巧遇阿迪。阿迪見琪琪落單，主動上前攀談，隨後邀請對方發生性行為，雙方合意下完成1次性行為。約2個月後，阿迪再度將琪琪帶往移工宿舍，先請室友小昆暫時離開房間，隨後在宿舍內與琪琪發生性行為。

雙方結束後，阿迪先行離開房間，留下衣著不整的琪琪獨自在內。隨後，小昆進入房間，看見琪琪後，再度提出發生性行為的要求，不久後，阿迪返回房內，要求琪琪幫他服務，三人直接再次開戰，2人分別與琪琪又合意性交一次。

法院審理時，阿迪對相關犯行坦承不諱，小昆卻辯稱：「她看起來很高、胸部大，才以為琪琪當時有滿16歲」，但法官綜合少女外貌、穿著，看起來就未滿14歲，以及小昆也坦言曾見琪琪穿著制服，認定其主觀上可預見被害人可能未滿14歲，仍與其發生性行為。

檢方原先主張屬於強制性交，法院認為，現有證據不足以證明琪琪當時遭到強迫性交，因此改以「對未滿14歲之女子為性交罪」論處。合議庭指出，被害少女年紀還小，性自主與判斷能力尚未成熟，阿迪與小昆未能節制私慾，已嚴重侵害其身心與人格發展。

法院考量2人均無前科，審理期間也表達悔意，並一併衡量其家庭與經濟狀況後，作出量刑判決。不過法院也認定，2人的犯行已對社會安全造成重大影響，且未來仍有再犯疑慮。福建連江地院因此依《刑法》判處阿迪有期徒刑4年6月、小昆3年2月，並裁定2人須於刑期執行完畢後驅逐出境。

