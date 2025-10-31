移工幫派化？ 「越式KTV」大搞毒品趴 警攻堅逮38人

外籍移工KTV藏毒窟，警方破門攻堅，一次逮到38人，還包含4名失聯移工。（圖／TVBS）

外籍移工有幫派化的趨勢，高雄大社工業區，一間歇業的小吃部，暗藏「越式KTV」，大量越南籍移工進出，在這裡大搞「毒品轟趴」，警方破門攻堅，一次逮到38人，還包含4名失聯移工。

警方在行動中全副武裝，鎖定一處外觀看似無營業跡象的藍色鐵皮屋。執法人員使用破門器攻堅，鑽進門擋縫隙後發現屋內燈火通明。行動中共帶回38名越南籍移工，這些男女移工多是工作下班後到此聚會，警方在他們身上查獲大量毒品。

鄰居回應從未見過營業情形，但曾看到有人在門口祭拜，並提到裡面可能有20至30人聚集。（圖／TVBS）

附近鄰居表示，警方曾詢問該處是否有營業，鄰居回應從未見過營業情形，但曾看到有人在門口祭拜，並提到裡面可能有20至30人聚集。另一位鄰居則表示最近已不見有人出入。這些居民早就察覺這棟鐵皮屋情況可疑，雖然外表不像有營業，室內卻有裝潢，還曾見人在初二十六進行祭拜活動。

高雄市刑大偵三隊長鄭育昇表示，行動中有多名男女試圖從防火巷攀爬逃逸，與專案人員僵持近半小時才束手就擒。經過清查，發現現場30多名越南籍男女中有多人是逃逸或逾期居留者。

警方坦言，外籍移工在台犯罪情況越來越普遍。近期經常發現移工在台自組黑幫或與台灣幫派合作，從事跨國走私運毒等非法活動。他們還會收購即將離台移工的銀行帳戶，或擔任車手協助在ATM取款，似乎認為警方對移工束手無策，但最終仍難逃法網。

