移工廚餘釀巨災／越南移工廚餘恐成禍根 揭台中非洲豬瘟疫調內幕

自越南非法走私來台的香腸、火腿等肉製品被驗出非洲豬瘟病毒。（中央災害應變中心提供）

台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。

廣告 廣告

出席記者會的台大教授蔡向榮更直言，這次疫調時發現，案發豬場養豬廚餘除了來自清潔隊之外，還有鄰居給的，甚至是豬農自家廚餘，這項訊息與本刊採訪當地民眾所透露不謀而合，「陳姓豬農父子收取的廚餘來源廣泛雜亂，甚至連越南移工住所的也照收。」台中檢警也不排除，陳姓豬農疑涉蒐集非梧棲清潔隊標售的廚餘使用。

台中地檢署分簽他字案偵辦非洲豬瘟案。

非洲豬瘟疫情9月發生蔓延至10月底，中市府竟然未曾有任何一名公家獸醫師到場診治，僅以「中央警示系統未啟動」來回應，市府人員未核實稽查的鬆散、被動態度，令人搖頭。

中央災害應變中心3日舉行記者會公布 中央疫調小組調查結論，由農業部次長杜文珍出面說明。（鏡新聞提供）

接著，國軍官兵、化學兵近百名人員於10月30日緊急前往案例場清潔消毒、中央災害應變中心準備於11月3日進行第3次採驗，台中市府人員竟又在未告知下，擅自「粗魯」前往現場消毒，農業署生氣並擔心現場藥水未乾、可能造成檢驗結果誤判，而暫停第3次採樣檢驗。

台中市政府對此竟回應指出，因為動保處人員「誤解指令」，逕自進入案例場清消。中市府從頭到尾錯誤百出，一再執行錯誤，令人憂心台灣畜牧業恐再步入無止境的黑暗期，重創台灣「三大豬病非疫國」的聲譽。

更多鏡週刊報導

移工廚餘釀巨災1／無瓦斯加熱設備僅簡陋灶台 豬農上傳記錄恐造假戳破中市防疫網

移工廚餘釀巨災2／無牌獸醫佐「隔空問診」虛應查核 中市府行政怠惰防疫0作為肇禍