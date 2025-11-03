移工廚餘釀巨災1／無瓦斯加熱設備僅簡陋灶台 豬農上傳記錄恐造假戳破中市防疫網
台中梧棲爆發非洲豬瘟，震撼全台，官方初步判斷屬單一場域感染，但廚餘去化、掩埋場管理與疫調過程仍留多項問號，中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季2日召開記者會表示，預計11月7日重新開啟豬隻運送與屠宰，目前對關聯場與全國養豬場的訪視採檢，並未發現疫情外擴現象，對各方關注的非洲豬瘟病毒來源，疫調推論未落實蒸煮的廚餘導致染疫可能性最高。
更離譜的是，辦案人員實地到場了解現況，發現沒有瓦斯相關烹煮工具，陳姓老豬農也自曝只有燒柴灶台，更沒有控溫裝置，是否依規定烹煮，不得而知；而上傳的照片和影片，有一回沒一回，若是一次拍攝，每次都上傳同一組照片應付過關，恐涉偽造文書。
台中市長盧秀燕曾對此表示，目前法規是沒上傳也沒有刑責，地方無法可管。但檢方認為，若涉謊報、上傳虛假圖片致公務員登載不實，仍會觸及《刑法》偽造文書罪。又豬農的廚餘來源除了梧棲清潔隊標售廚餘，疑似又去收取路邊越南移工菜渣的廚餘桶，檢警正積極追緝廚餘來源，清查有無不法食物來源滲透入境。
各方聚焦該場以廚餘餵豬，甚至連結不明廚餘就是病毒來源，但目前疫調仍未取得具體證據，把廚餘定為病毒傳播元凶。
根據案例場紀錄，該豬農從5月起上傳廚餘蒸煮照片次數為：5月24次，6月8次，7月1次，8月則未有上傳紀錄。環境部規定廚餘養豬場應每日上傳蒸煮紀錄（攝氏90度高溫蒸煮1小時），但該案例場並未依規定執行。
台中市環保局雖多次透過電話提醒「道德勸說」，但業者仍未改善，且環保局自始至終未曾派員至現場了解、關心豬農的作業程序。環境部指出，該案例場在5月之後就未依規定上傳，而地方環保局的稽查頻率不符規範。
除了廚餘蒸煮環節未落實，獸醫在感控環節的離譜作為，也是關鍵。本刊調查，市府原先說明是豬場的紀姓特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎用藥治療，並通報台中市府，後來紀姓獸醫師出面喊冤，他未曾被豬農通知有豬隻死亡，最後發現「隔空問診」的竟是沒有獸醫師證照的王姓獸醫佐兼藥商，王透過電話要豬農拿沒用完的疫苗施打，從頭到尾沒有任何獸醫師到過現場，替病豬打針的也是豬農。
