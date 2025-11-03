移工廚餘釀巨災2／無牌獸醫佐「隔空問診」虛應查核 中市府行政怠惰防疫0作為肇禍

台中市動保處賴姓技佐（右）被傳訊到案，低調離去。

台中梧棲養豬戶爆發非洲豬瘟，溯源早於9月豬隻即開始死亡，豬農疑便宜行事，聽取無證照藥商建議為豬隻投藥，致延誤通報、釀疫情蔓延，而台中市府獲報後處理荒腔走板、失當，二度檢測仍有病毒殘留。

本刊調查，10月13日台中市動物保護防疫處接獲王姓獸醫佐電話後，14日由賴姓技佐、祁姓獸醫師前往現場，僅問特約獸醫師是誰，豬農回說是紀姓獸醫師，沒想到賴等人不僅沒問紀姓獸醫師有無診療，也未進場觀看、採樣，即離去，處理過程荒腔走板，態度草率；直到化製監測系統顯示豬隻持續異樣死亡，20日動保處人員才再前往採檢，送農業部獸醫研究所檢驗；21日獸醫所上午11時收到檢體，當晚6時通報農業部檢驗結果，呈現非洲豬瘟核酸陽性。

農業部長陳駿季痛斥台中市府人員粗魯擅自進入案例場清消。（鏡新聞提供）

台中市府發現發布的豬隻數目、現場獸醫師全都錯亂，等搞清楚來龍去脈後，趕緊依違反《動物傳染病防治條例》《獸醫師法》將全案移送台中地檢署偵辦。台中地檢署檢察官康存孝以證人身分傳問陳姓豬農父子、紀姓、祁姓獸醫師、王姓獸醫佐和動保處賴姓技佐等人，訊後全數請回，僅留下相關人手機，進行數位採證。

台中市府將所有資料移送檢方後，對於案件進行中發現的三聯單「甲聯」被塗改、豬隻到底死亡多少、獸醫佐有無觸法等問題，一律以「檢調偵辦中」「不便回應」等回應媒體，即使紀姓獸醫師在臉書抱怨「市府勢必要拿我開刀！」指他跨區執業，要依違反《獸醫師法》開罰，市府明知行政罰鍰可自行處理，仍以「要會同司法單位做出判斷」回應，一概推給檢警，不做回應。

台中地檢署對此表示，「行政調查」和「刑事偵辦」由各機關依職權處理，可以併行而不違背；至於違反《獸醫師法》部分，屬於行政裁量，市府無須知會或請示司法機關。檢方認為王姓獸醫佐、紀姓獸醫師若有涉行政罰，將由市府自行處理。

非洲豬瘟爆發後，台中市府後續處理仍見兵荒馬亂、危機處理毫無章法！全台因非洲豬瘟隨即禁止使用廚餘養豬，台中市府廚餘回收處理也惹民怨。

軍方提供陸軍砲兵第58指揮部官兵支援梧棲非洲豬瘟案場清消作業。（軍方提供）

台中市目前每日廚餘量約250萬到350萬噸，一度開放12處衛生掩埋場供倒廚餘，霧峰垃圾掩埋場貯坑倒廚餘後，附近環境髒亂不堪引起反彈聲浪，還被網友譏諷是「廚餘海」「燕圾湖」，台中市環保局政策急轉彎，因后里焚化爐歲修中，又改為除保留3處掩埋場外，其餘9處就地掩埋，而從11月3日起，廚餘改送文山及烏日焚化爐焚燒發電，不再送掩埋場。

