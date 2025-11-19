移工持雙刀砍傷室友潛逃出境 5年後改名換護照來台仍被捕

阮姓移工涉嫌砍傷室友後潛逃出境，5年後回台工作落網，並被高雄高分院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍阮姓移工因細故，砍傷同鄉室友後潛逃出境，5年後改名並更換護照來台打工，以為神不知鬼不覺，不料一入境即落網，並被高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑5年6月。

警方調查，被告阮男前與同鄉室友杜男相處不睦，於2019年9月1日下午返回屏東市公司2樓宿舍，因不滿室友將房門上鎖而發生爭執，涉嫌跑到廚房，取出2把菜刀，朝躺在床上杜男揮砍。

杜男頭部等處受重創，逃到附近「五靈宮」不支倒地，為民眾報警送醫急救，隔天並轉送高醫，撿回一命。屏東分局展開追捕行動，阮男早一步即同月3日搭機出境，並被屏東地檢署發布通緝。

廣告 廣告

5年後，阮男又回台灣工作，以為改名並重新申請護照，警方不會知道他被通緝，當搭進國門，隨即遭海關人員逮捕歸案，並被屏東地院依殺人未遂罪，判處有期徒刑5年6月。

他不服上訴指出，酒後失控行兇，未傷及杜男要害，並在原審賠償25萬新台幣，要求從輕發落。高雄高分院調查，阮男潛逃出境，並在上訴後始坦承犯行，浪費司法資源，判決駁回，尚未定讞。

【看原文連結】

更多自由時報報導

檢調警掃蕩太子集團第二波抓客服、會計8人 4人移送複訊不發一語

男閨蜜為她抱不平遭狠刺心臟慘死 嘉義行凶醋男二審仍判14年

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

若中國全斷我海底電纜 美國會報告：我日損17億、釀毀滅性後果

