移工控醫療科技公司強迫勞動 打壓工會、懷孕即遣返

來自菲律賓的外籍移工，在台灣聲援團體的陪同下，7日上午集結勞動部前抗議，他們控訴任職的科技公司祭出多項工作規定，例如住在宿舍要上傳照片點名等，如果不服從就會遭到處罰。

科技公司工會秘書長汪英達指控，「每一個人要上傳他們的照片給宿舍管理員，如果沒有在限定期間內上傳，就會被記點、就會被記警告，女生只要懷孕立即遣返，這麼多明顯違法的規定。」

菲律賓籍移工LYN說道，「懲罰必須停止，控制必須停止，恐嚇必須停止，非法收費必須停止，打擊工會必須停止。」

移工出面控訴公司除了懷孕歧視，可能被遣返，還有罰款等構成強迫勞動的行為，再來是打壓工會，要求移工退出工會，並針對工會幹部不續聘，藉此打壓，以及從國外引進移工得繳仲介費。

工會也提出幾大訴求，期望勞動部能保障勞工勞動三權，公司也得遵守法律、停止打壓工會，同時退還會員勞動服務加班費。

對於指控，截至截稿前尚未獲得科技公司回應，勞動部則派人接下移工們的陳情書。

勞動力發展署跨國勞動力管理組科長曾建達說明，「會立即交查各地方的勞政主管機關去查明，如果說確實查有這樣一個不當對待行為，我們也會要求立即停止，並做依法裁處。」

移工們表示，任職的科技公司在歐美許多國家都有設立子公司，但對於移工管理卻相當粗暴，希望資方能重視移工訴求並進行改善。

