移工文化交流 東南亞甜點飄香

台南市政府文化局舉辦移工文化與府城三百年交流活動。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市今年「府城城垣三００年」系列活動正在熱烈推動，由椰絲球翻譯工作室主辦、南南NAN─NAN協辦的「府城南向：移工、飲食、城市流動」結合文化走讀與飲食工作坊，透過導覽、實作與交流，引領民眾從街頭到餐桌，完整觀察府城長年以來與跨國勞動、南洋文化間深層互動而產生移工文化。

本週在三和總合空間舉行的「東南亞香料與飲食工作坊」是本系列的重點活動，邀請新住民媽媽與新二代共同授課，帶領參與者認識香蘭葉、檸檬葉、南薑等香料的風味與使用方式，並一同製作印尼甜點「椰絲球」與泰式奶茶，使用香蘭葉、檸檬葉、南薑與香茅等香料開場，新住民媽媽帶領大家現打香蘭汁，示範各式香料的處理方式與應用。並以台南「甜」為切入點，對照東南亞的甜食文化，說明如何形塑日常飲食。

在包製印尼椰絲球與調製泰式奶茶的過程中，參與者邊做邊討論食物如何成為移工連結家鄉記憶，有人第一次實際接觸南洋香料，驚呼「原來香料這樣搭起來，就有南洋味！現場洋溢香氣與溫度，紛紛表示首次親手製作異國甜點，深感文化交流原來可以如此日常、自然，以後會帶家人再訪市場與南洋雜貨店，繼續探索異國風味。

活動也帶領市民走訪台南火車站周邊與公園里街區，實地踏查東南亞超市、料理店以及移工聚集場域，最終來到台南公園舉辦野餐交流。大家在移工熟悉的生活場域中品嘗南洋點心、討論移工處境，學習到再次造訪當地料理店的技巧。