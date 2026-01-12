移工最新月薪調查 含加班費製造業3.5萬、家庭看護工2.4萬元

勞動部於114年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新發布的114年移工管理及運用調查統計結果，114年6月製造業移工與家庭看護工的薪資，均較前一年成長，其中製造業移工經常性薪資與加班費合計3萬4900元，每月總工時196.5小時，年增17.4小時，主要因AI商機帶動工時增加；外籍家庭看護工則為2萬4200元 ，每日工作10.1小時較前一年度10.3小時相近。

勞動部為了解移工工作概況，勞動部於114年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8,545 份，其中包含事業單位的調查對象包含製造業、營建工程業、農林漁牧業雇主共4523份，家庭雇主4022份。

廣告 廣告

調查結果顯示，以製造業為主的事業單位移工，配合最低工資調升，114 年 6 月平均經常性薪資為2萬9800元、較113年增加1100元，加班費平均5100元，較前一年略增500元，合計當月平均月薪為3萬4900，年增1600元(+4.7%)。另外，統計113年7月至114年6月均在職移工的全年其他非經常性薪資(含年終(中)、節慶、工作獎金等)為1萬5000元，較113年調查數減少600元(-3.6%)。

114年6月週休及國定假日共9天、年減2天，導致移工放假天數平均為9天、年減2天，正常工時168.2小時、年增16小時。加班工時28.3小時、年增1.4小時，主要因AI商機帶動製造業部分行業加班工時增加，總計總工時為196.5小時、年增17.4小時。

外籍家庭看護工方面，經常性薪資平均為2萬1300元，每日工作10.1小時，加班費2800餘元，合計達2萬4200元，較113年6月增400元，勞動部推測，主要因期滿續聘調薪所致。此外，113年7月至114年6月均在職家庭看護工，全年其他獎金或年終獎金7100元，與113年調查相近。工作時數方面，114年6月平均每日工作時間10.1小時，亦與113年6月的10.3小時相近。

製造業移工因適用勞基法，因此休假等安排有勞基法規範，家庭看護工未適用勞基法，休假需與雇主協商，此次調查，114年6月外籍家庭看護工65.8%每月有休假，以平均每月休假「1天」占31.7%最多，「2-3天」占14.2%次之，另「都有休假(4天以上)」占9.2%，若雇主未給休假，也都有發放加班費。

勞動部指出，此次調查顯示，家庭雇主聘僱外籍看護工所遭遇的困擾，主要還是在「語言不通」占24.5%最多，其次是覺得移工「愛滑手機、聊天」占10.1%次之，「溝通困難(如配合度不高等)」、「工作態度或紀律不佳」分占9.2%及7.4%。家庭雇主於外籍看護工休假時，8成5有替代照顧方案者、4成7雇主願意申請政府的替代照顧人力費用補助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

以色列「罩」台灣讓北京暴跳！中國的滲透「劇本」被揭秘

Costco的魚為何經常被退貨 兩原因說明了！退貨率最高是它

這國龍蝦對中國出口減逾3成 關稅太高不賣給你！「聰明成功轉型了」

快來朝聖！觀光客湧入日本UNIQLO掃貨 爆買這3款服飾

