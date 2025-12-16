移工死亡遭埋屍苗栗菜園！ 雇主遭依遺棄屍體罪判刑8月

苗栗縣從事包商工作的鄧姓男子，因非法雇用泰國籍失聯移工，去年9月其中一名移工在宿舍內死亡，鄧男竟指示其他移工，合力將遺體載往菜園挖洞埋屍，企圖掩蓋非法雇用及居留的犯行。死者女兒找不到父親報警後，案情才曝光，台中高分院今（16）日二審宣判，撤銷原判決，改判鄧男8月徒刑。

苗栗一名失聯外籍移工阿二遭打死後，埋屍菜園，台中高分院判決行兇的鄧男8月徒刑。（圖／資料照片）

根據判決書，去年9月14日晚間8時許，鄧姓男子不滿被害人阿二，大聲喧囂，怒毆對方，不只巴掌還用腳踹阿二的胸部，鄧男把阿二毆打在地後，就逕自返回二樓，由於當時阿二有飲酒，再加上本有擴張性心肌病，引發心律不整及心臟病發作，當場目擊的其他移工阿波、阿黑、阿菜等人雖然立刻施做心臟按摩急救，但阿二仍因心臟休克死亡。

廣告 廣告

鄧男與阿波等4名移工擔心非法雇用、打黑工的狀況曝光，鄧男指示阿波等人隔天上午，開車將阿二遺體載往苗栗縣公館鄉福星村一處菜園內，挖洞後將阿二埋屍其中。阿二的女友通知其在泰國的女兒，傳照片並表示「妳爸爸被殺害，埋在苗栗的山區」，女兒透過翻譯向宜蘭縣警察報案，後來轉介給苗栗警分局偵辦，警方才循線查獲犯行。

一審法官認定，鄧男等4人因恐自身非法雇用、居留的犯行曝光，未報警妥善處理，合謀將屍體挖洞掩埋，無視法律規範，也欠缺對死者尊重，所為實屬不該，依遺棄屍體罪判刑10月。阿波、阿黑、阿菜、阿旺共同犯遺棄屍體罪部分，均經原審判處有期徒刑10月，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境確定。

鄧男不服提起上訴，二審法官審酌鄧男自警詢、偵訊、審理期間坦承犯行，且已匯款10萬元給被害人家屬等情狀，今天審結宣判，撤銷原判決，改依遺棄屍體罪判刑8月徒刑。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

桃園男酒後失控捅死同事 殺人罪起訴國民法官審理

台積電嘉義廠變壓器倒塌壓死工人 承包商遭起訴

影/新北瑞芳轎車墜落山谷 女駕駛受困警消急救援