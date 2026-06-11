移工毒駕行車搖擺遭查獲 苗檢起訴求刑1年3月

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）越南籍阮姓移工5月間施用毒品後，駕車行經苗栗縣竹南鎮天文路，因行車搖擺遭警方攔檢查獲愷他命送辦，苗栗地檢署檢察官迅速偵結起訴，求處1年3月徒刑，展現打擊毒駕決心。

越南籍移工阮姓男子於5月20日晚間9時許，駕駛自小客車行經竹南鎮天文路，因行車搖擺不定被員警攔檢，警方在車上查獲愷他命1包（毛重0.71公克）、愷他命香菸6支及K盤等物，並經採尿檢驗，測得尿液中含安非他命、甲基安非他命、去甲基愷他命、愷他命，達行政院公告品項及濃度值以上，依法移送苗栗地檢署偵辦。

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苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，案經檢察官張亞筑訊問，認阮男涉犯施用毒品駕駛動力交通工具罪嫌，罪嫌重大，並有事實足認有逃亡之虞，於當天向苗栗地方法院聲請羈押獲准，並迅速於今天偵結起訴。

檢察官考量阮男過去亦曾有毒駕行為，雖均未肇事造成傷亡，然見其漠視一般往來之公眾交通安全，向法院具體求處有期徒刑1年3月，以示懲罰。

苗檢表示，將持續遵循法務部「毒駕零容忍」及高檢署「強化毒駕查緝執法專案會議」指示，針對施用毒品後駕駛動力交通工具之公共危險行為，採取「強力查緝、從嚴追訴、依法聲請羈押、請求法院從重量刑及審慎考量是否准予易科罰金」的執法方針，展現打擊毒駕犯罪、維護公共安全決心。（編輯：張雅淨）1150611