移工涉烹煮野鳥 農業局：翅膀較短應非黑面琵鷺

黑面琵鷺陸續來台渡冬，台南目前已觀測到2000多隻，也是黑琵渡冬最大基地。不過近期網路上流傳著疑似是水鳥遭油炸烹煮後的照片，甚至還有整隻被燉成了一鍋湯，同時還附上成群的黑面琵鷺的照片，引發喧然大波，網友紛紛向相關單位投訴。

愛鳥人士認為，「當地他們本身國家生活習慣問題，他們習慣有野生動物就抓來吃，他們不會認為牠們是保育類，看到當然要勸阻他。」

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐指出，「上次也發生過水雉移工去抓來吃，這都有可能，因為移工在他們那邊很少看到這種鳥，台灣看到就比較新鮮，所以就有可能去抓來吃。」

實際找到po文的越南籍移工，他透過翻譯出面解釋，黑面琵鷺的照片是網路下載，而烹煮野鳥的照片是越南朋友留言的，他實際上只有射魚並非射鳥。

移工仲介表示，「他在網路那邊抓的黑琵照片，是把這個照片PO上去，那個他越南的朋友把烹煮照在那邊留言，PO上去留言，不是他本人的。」

台南市農業局森保科長朱健明回應，「專家學者來判定，因為長飛行的鳥類翅膀會比較長，那從照片看翅膀，翅膀比較短所以應該不是黑面琵鷺，但如果有獵捕野生動物，會請保安警察第七大隊來協助調查。」

過去《野生動物保育法》立法前曾傳出台灣人獵食黑面琵鷺，不過經過多年來的宣導傳聞已少。動保處強調，針對獵殺保育類野生動物最重可處5年有期徒刑，得併科20萬到100萬罰金；一般類野生動物也會面臨5萬元以上、25萬元以下罰鍰，呼籲不要違法獵捕。