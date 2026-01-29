移工涉詐增 桃市促中央補破網

民國115年1月甫上路的行政院「跨國勞動力精進方案」，雖有助解決部分產業人力需求，但即將開放的移工人數也加重基層輔導與管理負擔，桃園市副市長蘇俊賓29日出席行政院會時表示，110至114年全國移工人數已由67萬人成長至86.6萬人，逃逸移工也從5.5萬人增至9.5萬人，管理輔導配套措施及資源卻未同步增加。

蘇俊賓說，據統計，114年全國移工涉案人數1萬3056人，創歷年新高，其中失聯移工3443人，顯示失聯移工涉案機率明顯提高；以涉案案件分析，近6成為詐欺案件，依桃園數據統計分析，移工涉及詐騙的案件絕大多數來自銀行帳戶，作為詐騙人頭帳戶。

蘇俊賓表示，114年桃園市移工涉案人數906人，其中9成屬人頭帳戶類型，當中甚至7成是在移工離境後，帳戶才遭詐騙集團開始操作利用，也就是詐騙集團技巧性利用時間差，延後使用移工帳戶以逃避查緝。

桃園失聯移工涉詐案件數自112年21件，攀升至114年的219件，代表失聯移工管理、國家金管與資訊管理單位介入及基層人力皆須補足。蘇俊賓直言，以桃園為例，約14.6萬名移工僅配置51名外事警察，負荷比達1比3000，而負責查緝的移民署專勤隊相關人力編制應有39人，但仍有16人的缺額長年無法補足。

他呼籲，中央在擴大引進移工同時，也應提前部署金融監管，避免移工人頭帳戶淪為詐騙工具，且應補足外事警察與移民署查緝與輔導人力，跨部會整合堵住詐騙漏洞，強化相關配套措施，才能阻絕移工涉詐。