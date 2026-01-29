移工涉詐逐年倍增 蘇俊賓：人頭帳戶占9成

桃園市副市長蘇俊賓。





桃園市副市長蘇俊賓於29日出席行政院會建議，今年一月甫上路的行政院「跨國勞動力精進方案」雖有助於解決部分產業的人力需求，但即將開放的移工人數也加重了基層輔導與管理的負擔，從數據來看有些指標已經連續幾年惡化了，開放後情況將更加嚴峻。

蘇俊賓表示，以逃逸移工人數統計為例，110 至 114 年全國移工人數已由 67 萬人成長至 86.6 萬人，逃逸移工也從5.5萬增加到9.5萬人，管理輔導配套措施和資源的投入卻沒有同步增加，缺口越來越大，呼籲行政院正視這個問題。

蘇俊賓以移工涉及相關治安風險為例，根據統計 ，114 年全國移工涉案人數 1 萬 3,056 人，創下歷年新高，其中失聯移工 3,443 人，從占比來看，顯示失聯移工涉案的機率明顯更高。若以涉案案件分析，近6成為詐欺案件。他以桃園的數據統計分析說明，移工涉及詐騙的案件，絕大多數來自於銀行的帳戶，被用來作為詐騙人頭帳戶。

蘇俊賓表示，114年桃園全部移工涉案人數906人，其中有9成屬於人頭帳戶類型，當中甚有至7成是在移工離境後，帳戶才遭詐騙集團開始操作利用，詐騙集團甚至會技巧性地抓時間差，延後使用。

桃園失聯移工涉詐欺的案件數自 112 年 21 件也攀升至 114 年 219 件，這個趨勢可以讓大家思考，失聯移工的管理、國家金管與資訊管理單位的介入，還有基層的管理人力都有很大的缺口要補足。

蘇俊賓直言，面對移工人數逐年上升的趨勢，基層人員也反應壓力確實增加，外事警察與移民署專勤隊人力仍然有缺口待補，以桃園為例，約14.6萬名移工僅配置51名外事警察，負荷比達1:3000；而負責查緝的移民署專勤隊相關人力編制應有39人，但仍有16人缺額長年無法補足，這樣子的人力實在難以因應新型態詐騙快速演化的挑戰，這些都值得各單位審慎研議應對。

蘇俊賓呼籲，擴大引進移工同時，也應提前部署金融監管，避免移工人頭帳戶淪為詐騙工具、同時補足外事警察與移民署查緝與輔導人力，跨部會整合堵住詐騙漏洞，強化相關的配套措施。

行政院長卓榮泰回應，政府已就移工離境後帳戶與電信卡設有管制，並請金管會與NCC等部會也要加強監管。

