移工爭取廢除工作年限！現行留任制度有何爭議？【獨立特派員】

廢工作年限第12屆移工遊行主訴

第12屆移工大遊行於2025年12月7日正式登場。與過往關注仲介費、自由轉換雇主或個別勞動條件不同，本次遊行的主旋律首度聚焦於「廢除工作年限」。

長期以來，藍領移工在台灣的職業生涯被設定了明確的終點。根據現行法規，產業與看護移工每次聘僱契約最長為三年，最多可續聘至12年；僅有看護移工在符合特定條件下可延長至14年。一旦達到這個時間上限，即便移工身心健康、技術精湛，且雇主有強烈續聘意願，他們仍必須離開台灣。

遊行現場透過「超市新鮮肉品盒」的視覺符號，諷刺台灣政策將移工視為「有保鮮期」的商品。台灣國際勞工協會資深研究員陳容柔指出，移工政策引進三十年來，許多移工早已在台奉獻多年，面臨年限將至的巨大壓力。在倒數計時的焦慮中，移工不僅擔心失業，更因剩餘年限過短而難以在轉換雇主時獲得青睞。對他們而言，這不只是工作的權利，更是人格尊嚴與生命規劃的限制。

熟手淪免洗人力產業現技術斷層

年限制度不僅衝擊移工，對依賴熟練人力的台灣傳統產業與半導體業同樣造成困擾。台灣照顧勞動產業工會秘書張郁觀察，許多移工在20歲左右來台，30多歲正值體力與經驗的黃金時期卻被迫遣返。對體力勞動者而言，返鄉重新找工作的難度極高，因為多數工廠傾向聘僱更年輕的勞動力。這種「拋棄式」的勞動力運用模式，造成了技術傳承的斷裂。

許多工廠領班反應，資深移工已是現場不可或缺的主力。每當資深工人因年限到期返國，雇主就必須重新投入培訓成本，從頭教起。這不僅降低生產效率、提高產品不良率，更可能引發管理上的銜接問題。在缺工潮席捲全台的當下，將成熟技術工強行排除在勞動力市場之外，對台灣整體經濟發展而言無疑是一種資源浪費。

留才方案破僵局螺帽廠爭取留用

針對人才流失，勞動部於2022年推出「移工留才久用方案」，試圖建立一套介於藍領與白領之間的中階技術人力留任制度。螺帽製造廠商陳永和的工廠便是此政策的實踐者。陳永和強調，培養一名技術熟練、熟悉台灣社會環境與法律的師傅需要十年功，穩定的人力能讓公司在面對急單時展現高度韌性。

然而，中階移工的申請過程並非一帆風順。最初政府設有25%的留用率限制，意即多數資深移工即便符合條件仍須離開。在陳永和不斷陳情爭取下，直到2025年10月底，留用比率才終於放寬至100%，讓他廠內11名泰國師傅得以全數留任。他認為，將優秀移工升為中階，能給予他們長留台灣的誘因與更好的待遇，進而減少逃跑誘因，達成雇主、勞工與社會共贏的局面。

制度權力失衡中階制淪雇主綁定

儘管中階移工制度提供了一條留台的路徑，但移工團體與資方之間對於「廢除年限」仍存有歧見。陳永和站在資方立場認為，維持一定的篩選機制是有必要的，雇主應有權決定誰是表現優異、值得留任的員工，而非無條件全面開放。

相對地，陳容柔則批評，現行中階制度讓移工的留任權高度受制於雇主。轉任中階需要雇主主動申請，且必須跨越較高的薪資門檻，如產業移工月薪需達3.3萬元。意味著即便移工有技術、想留下來，若雇主不願支付對應薪資或不願經辦手續，移工依然無法擺脫年限枷鎖。

張郁也補充，這種制度設計迫使工人與雇主進行更深層的綁定，在不對等的權力關係中，移工的協商空間變得更加狹窄。

展望移民政策從勞動力引進到在地化

工作年限不只影響當下的工作權，更牽動長遠的權益累積。台灣國際勞工協會專員許惟棟指出，現行勞退舊制規定須在同雇主下工作滿15年才可領退休金，而12年的工作年限剛好成為一道難以跨越的門檻。甚至有部分雇主會技巧性地在年限將屆時不續約，以規避退休金責任。因此，廢除年限的下一步，必然是推動移工納入勞退新制個別帳戶，確保勞動後的退休生活保障。

從台灣生產製造產業工會理事長Ignas的觀點來看，移工花費數年時間在台灣建立起的社會關係不應被輕易抹滅。陳永和更倡議，應該讓移工融入社區、參與公益，轉化為台灣的人力資源。

隨著在台藍領移工突破86萬人，台灣社會對外來勞動力的依賴已不可逆。如何透過完善的把關機制留住人才，並將移工政策從單純的勞動力補充轉向全方位的移民政策考量，將是未來台灣維持競爭力與實踐社會正義的重要考題。