移工獵食黑面琵鷺？ 保七總隊澄清是「白腹秧雞」

黑面琵鷺在嘉義縣布袋廢鹽灘水域覓食。(資料照，記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕保安警察第七總隊針對近日網路及媒體關注疑似外籍移工獵捕煮食黑面琵鷺的相關影像與照片，經請專家初步檢視照片，確認遭獵捕者為白腹秧雞，並非保育類外傳的黑面琵鷺。但白腹秧雞一樣受到野生動物法保護，如經查證確有違法情事，將依法究辦。

保七總隊副大隊長王玉琪指出，黑面琵鷺為政府公告列屬瀕臨絕種保育類野生動物(第一級保育類)， 依據野生動物保育法規定，不得任意獵捕、宰殺保育類野生動物，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

廣告 廣告

王玉琪籲請民眾共同重視野生動物的棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物之行為，以維護自然生態平衡。

王玉琪強調，對於任何可能違反野生動物保育法之行為，都將秉持著依法行政、嚴正執法立場，只要經查證確有違法情形，必依法究辦，絕不寬貸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

台江國家公園探索趣 搭船遊濕地12/29起開放報名

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

