移工獵黑面琵鷺「煮湯」？網怒肉搜、當事人喊冤

一級保育類黑面琵鷺，居然疑似被人煮來吃嗎？（圖／東森新聞）





一級保育類黑面琵鷺，居然疑似被人煮來吃嗎？台南有移工在臉書貼出一張黑面琵鷺的照片，留言區又補上一鍋鳥類料理，還大呼「吃了很暖胃」讓網友驚呆，也因為這名移工其他貼文，都是在獵捕野生動物的短影音，網友高度懷疑，這移工獵捕黑面琵鷺還煮成湯。不過找到移工本人，他強調自己絕對沒獵殺黑面琵鷺，現在保七總隊也要介入調查。

外籍移工全副武裝，手持鐵針彈弓到水池邊，看準水中的吳郭魚瞄準再發射。

吳郭魚被一針貫穿，熟練的操作幾乎彈無虛發，外籍移工休假時打魚消遣，現在疑似把目光轉到一級保育類。

打魚的這名移工PO出台江公園，整群來台度冬的黑面琵鷺，貼文寫下天氣很冷可憐的孩子們，下面另一個移工朋友，貼出一鍋鳥類料理，戲謔的回答怕這些小傢伙冷，所以我把牠們帶回來取暖了喔，而原PO移工又笑回哇很暖胃吧，移工疑似獵捕黑面琵鷺煮成湯，網友看到快氣炸。

福爾摩沙野鳥保護協會黃蜀婷：「移工獵殺野生動物的事情，不只常聽到我自己本身也有親眼見過，如果他真的又是獵捕了黑面琵鷺去煮食的話，這件事情應該要就是嚴加的處理。」

臺南市農業局森保科長朱健明：「從那碗的翅膀裡面看的話，牠的翅膀比較短，所以應該不是黑面琵鷺，但是獵捕野生動物（小白鷺）的話，我們會請保安警察第七大隊，來協助調查。」

小白鷺嘴細又常黑面琵鷺，則是扁平呈現湯匙狀，小白鷺頭上沒有羽飾，黑面琵鷺有，黑面琵鷺也因為長途飛行體型較大，煮成湯判斷兩者差異，就在翅膀長度，我們實際找到當事移工他喊冤，說自己只是轉發照片，強調絕對沒有吃黑面琵鷺。

當事移工阮先生：「嗯我沒有射，你說在越南有對，來台灣就不敢射了對不敢，你知道射鳥是危險的，我覺得（是），是不是要罰很多錢我覺得（是）。」

移工也強調下面留言的那鍋湯，也不是他本人煮的，也沒有獵殺小白鷺，保七總隊會調查清楚。



