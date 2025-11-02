移工留才方案挨批中階政策詐騙
記者康子仁∕台北報導
移工團體二日批評移工留才久用方案讓仲介可收取「買工費」。勞動部回應若有相關情事，可打一九五五專線申訴，若查證屬實，最重可要求仲介停業，從今年一至八月已開罰八家，其中六家停業。
為解決國內中階技術人力短缺問題，勞動部推動「移工留才久用方案」，允許符合資格的資深移工轉任為無工作年限限制的「中階技術人力」，可免繳就業安定費、提高薪資、無工作年限限制，並有機會申請永久居留。
不過，台灣移工聯盟等移工團體二日在勞動部前抗議，認為中階技術人力政策是「詐騙」，雇主會藉由薪資結構調整，或增加扣項以規避調薪；甚至要另外付一筆「買工費」給仲介；當薪資提高時，雇主往往要求更多工作，甚至減少移工休假。移工團體批評，中階政策只是掩飾藍領移工長期勞動條件低落的障眼法。
移工團體呼籲徹底廢除藍領移工在台年限，讓移工能長期穩定工作，落實勞動三法，才有提升勞動條件的可能；預告將於十二月七日以「廢除工作年限」為主軸，舉行移工大遊行。
勞動部回應，自一一一年四月起推動「移工留才久用方案」，統計自推動起至今年九月底止，已有五點七萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加一點六萬餘人。
針對移工團體質疑有剝削情況，勞動部表示，移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，可向一九五五勞工諮詢申訴專線申訴。
