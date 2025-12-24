移工疑獵捕黑面琵鷺煮食惹議！ 警追查當事人否認

台南市 / 綜合報導

目前正值黑面琵鷺來台灣過冬的季節，光是台南地區就高達4800隻左右，不過卻有一名外籍移工，疑似獵捕保育類黑面琵鷺後煮食，畫面曝光之後引發撻伐，由於外籍移工文化差異，加上對台灣法規不熟悉，觸法行為已經不是第一次發生，台南市府接獲通報之後，研判被獵殺的可能不是黑面琵鷺，但市府說，就算是野鳥也不行，已經請警方展開調查，實際找到當事移工，他說只是分享網路的照片，並沒有獵捕野鳥煮食。

成群結隊的黑面琵鷺，飛到水面上，伸出黑色大長嘴覓食，台南沿海地區，今年高達4800隻左右的黑面琵鷺，來過冬棲息，卻傳出疑似有外籍移工，獵捕他們煮食。

拍下整群保育類黑面琵鷺，棲息在水面的畫面，高調放上臉書，寫下天氣很冷，也許該把他們帶回家，用沸水洗澡才溫暖，引發撻伐，有網友肉搜出PO文者，發現他臉書上，就曾分享購買彈弓、彈珠的照片，疑似還抓過其他幼鳥，引起公憤。

賞鳥人士：「他們習慣就是有野生動物就抓來吃，他們不會去認為說那是保育類，我們台灣的法律規定是保育類，所以我們的人民就很保護。」}愛鳥人士：「(早期)還沒有受保護的時候，還是有那個民眾會到這邊來抓海鳥。」

台南市農業局森林及自然保育科長朱健明：「(照片中)牠的翅膀比較短，所以應該不是黑面琵鷺，但是他有獵捕野生動物的話，我們會請保安警察第七大隊協助調查。」

實際找到外籍移工，在台南工作的加工廠，仲介與當事越南籍移工，出面澄清只是誤會一場，當事越南籍移工阮先生：「我家鄉是有，就是台灣我沒有射(野鳥)。」記者VS.當事越南籍移工阮先生：「(你說在越南有)，對，(來台灣就不敢射了)，對，不敢射了。」仲介：「這種鳥(黑面琵鷺)越南沒有，所以他只是單純在網路PO上去，讓他們看到台灣有這種鳥。」

越南籍移工說，黑面琵鷺照片是在網路抓的，只是跟朋友分享並沒有獵捕煮食，彈弓也只用來射魚，畢竟如果任意獵殺野生動物容易觸法，仲介強調都有宣導法規，警方也要進一步追查。

