移工破百萬 勞團憂成缺便宜工

勞動部統計，目前全台移工人數已達85萬餘人、移工轉任的中階技術人力也有4萬餘人，若再合計僑外生、白領等，外國人在台灣工作人數已逾百萬人，但仍有許多行業直呼缺工，勞動部預計30日於行政院會報告缺工改善並放寬外國人聘用，有勞團認為，應要先盤點缺工行業原因，不能一味透過放寬外國人來處理缺工。

「業界是缺工？還是缺便宜的工？」台灣勞工陣線祕書長楊書瑋表示，勞動部放寬為本勞加薪後，製造業卻可以用最低工資聘僱移工，恐怕會加劇同工不同酬，且隨著近年放寬移工引進、移工人數於疫後快速成長，勞動部應依《就業服務法》的外籍勞工聘僱警戒指標提供藍領移工每年得引進總人數。

楊書瑋提及，現行勞動部放寬如製造業、營造業、中階技術人力等外國人工作並非於就業服務法中明定， 呼籲立法委員應在法中明定而不要讓勞動部擴大解釋就業服務法。

全國產業總工會理事長戴國榮則說，外國中階技術人力有薪資門檻、技術認證，旅宿業等還要為本國人加薪才能引進，認為有助於提升薪資成長， 至於是否可能會取代勞動部曾力推的中高齡及二度就業婦女等勞參率？他提及，政府也應同步透過如職務再設計等政策性誘因吸引本國勞工投入。

勞動部長洪申翰表示，為了避免外國人衝擊本國人就業，勞動部要求要擴大使用外國人需要為本勞加薪，而旅宿業等服務業則會透過有薪資門檻、技術認證、語言條件的「中階技術人力」以避免業者都用最低工資聘用，透過數個措施，認為不會對本勞的權益造成影響。