移工臉書曬獵殺黑面琵鷺影音 保七鑑識追真相

臉書有疑似外籍移工分享獵捕黑面琵鷺、烹煮影像，經鑑識被煮食的鳥並非黑面琵鷺。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

疑似有外籍移工在臉書分享獵捕黑面琵鷺、烹煮影像，遭熱心民眾檢舉，保七總隊介入調查，發現以越南文書寫的移工臉書已關閉，經請專家鑑識相關影像內容，確認被吃的並非黑面琵鷺，而是白腹秧雞，但獵捕一般野生動物也違法，將持續追查。

保七總隊第七大隊副大隊長王玉琪表示，該案是民眾截取影像檢舉，指稱有外籍移工疑似獵捕黑面琵鷺，並烹煮食用，目前該臉書已關閉，最後確認畫面中被宰殺的鳥類並非一級保育的黑琵。

保七第七大隊強調，對於任何疑似違反野生動物保育法的行為，警方均會秉持依法行政、嚴正執法的原則處理，若查證確有違法事證，必依法究辦，絕不寬貸。相關網站上的影片與照片雖然已下架，仍持續追查是否涉及其他違規情事。

王玉琪呼籲，黑面琵鷺依野生動物保育法列為第一級保育類野生動物，屬於國內極為重要的瀕臨絕種物種，任何獵捕或宰殺行為均屬違法，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科100萬元罰金，請民眾重視野生動物棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物行為，以維護自然生態平衡。

