移工與雇主語言障礙持續浮現 LINE翻譯機器人成為跨語溝通新解方

家庭照護與工作場域中常因語言不同而面臨溝通困難。

台灣現有超過 70 萬名外籍移工，廣泛分布於家庭照護、製造業、農務與服務業等場域。然而在日常生活與工作現場中，「語言不通」依然是雙方共同面臨的最大挑戰之一。無論是雇主需要交代日常照護細節，或是移工希望準確表達身體狀況、工作疑問，語言隔閡經常導致誤解、延誤甚至情緒摩擦。

在這些情境下，近年愈來愈多家庭與企業開始使用 LINE 翻譯機器人作為日常協助工具，其便利性、零學習門檻以及跨裝置可用的特性，使其成為最貼近實際需求的溝通輔助方式。其中，由台灣工程師團隊開發的 「T2GO 斐訊 LINE 翻譯機器人」，因支援 100 多種語言與即時翻譯能力，在照護家庭與工廠場域中逐漸受到關注。

圖/「使用者在 LINE 中輸入訊息後，翻譯機器人自動回覆翻譯內容，協助雙方即時理解對話。」

語言不通 是移工與雇主最真實的日常困境

家庭雇主最常遇到的語言問題包括：

生活指示無法理解（如飲食、作息、採買內容）

照護回報不夠完整（如長輩精神狀況、服藥時間、身體不適）

醫療資訊難以轉達（如醫囑、症狀描述、備註事項）

情緒與態度容易誤會（語氣、單詞錯用導致誤解）

在工廠、農務或營造現場，語言障礙更可能造成：

安全指示無法完全理解

工作流程溝通反覆確認

新人訓練時間拉長

誤解造成作業延誤或失誤

隨著多語工作環境成為常態，協助不同語言背景的成員順利溝通，也成為許多企業與雇主的迫切需求。

翻譯機器人可處理文字或語音訊息，支援多國語言，適用於家庭照護、工作說明等跨語場景。」

翻譯機器人成為跨語場域的「即時助理

為因應移工、雇主與主管的日常需求，使用不需額外安裝、可直接在 LINE 內運作的翻譯機器人成為趨勢。其中，T2GO 斐訊 LINE 翻譯機器人因具備以下特性，被許多用戶視為方便的跨語溝通工具：

支援 100+ 語言 : 包含印尼語、越南語、菲律賓語、泰語、英文與中文等移工主要使用語言。

即時翻譯文字、語音 : 移工可用語音表達需求，雇主能立即收到翻譯文字，反之亦然。

群組翻譯 多人溝通更順暢 : 適合雇主、移工、仲介三方在同一群組管理，也適用工廠工作群組。

免下載、免註冊 : 只需加入 LINE 帳號即可開始使用，不增加操作負擔。

免費使用但有額度 : 提供基本翻譯用量，額度每日會自動補充。

T2GO 斐訊品牌識別 LOGO，用於代表其 LINE 翻譯機器人服務。

翻譯機器人切入的 是移工與雇主的真實需求

在許多實際案例中 翻譯工具已逐漸成為跨語家庭的固定習慣：

長輩吃藥時間變明確

工廠主管的安全指示更易理解

仲介與雇主之間減少誤會

移工能更準確表達不舒服或疑問

新進移工能更快熟悉工作環境

T2GO 斐訊團隊表示，希望透過技術降低語言帶來的壓力，使雙方都能更自然地完成日常任務。

生活、工作、照護都能用 翻譯機器人不只為移工服務

除了移工與雇主情境，LINE 翻譯機器人也適用於：

海外旅遊、問路、看菜單

海外工作、跨國會議

多語家庭互動

教學、國際學生溝通

只要會使用 LINE，就能快速上手。

語言隔閡仍在 但科技讓距離縮短

在多語共融成為趨勢的現在，翻譯機器人已不再只是「旅遊輔助工具」，而是許多家庭與工廠真正的日常需求。透過即時翻譯功能，無論是照護指示、工作回報或生活瑣事，都能更快速且更精準地傳達。

民眾可透過加入官方 LINE 帳號 @T2GO 進行體驗，了解翻譯機器人在跨語溝通中的應用可能。


