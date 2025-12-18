移工藏毒巢穴曝光 警搜出11公斤海洛因市值破億元

桃園中壢警方聯手破獲重大毒品案，於八德出租套房查扣海洛因逾11公斤，市值破億元，涉案泰國籍移工遭逮。翻攝畫面





桃園市警方破獲近年罕見的大量毒品案件。中壢分局與八德分局聯手查緝，於八德區一處出租套房內，查獲第一級毒品海洛因總毛重逾11公斤，市值超過新台幣1億元，涉嫌運輸、販賣毒品的泰國籍移工已遭檢方起訴，警方正持續追查上游來源。

警方指出，中壢警分局接獲民眾檢舉，指稱有泰國籍移工疑似從事毒品不法行為，隨即成立專案小組，並與八德警分局偵查隊共同蒐證。專案人員於去年10月間，前往桃園市八德區介壽路一處出租套房搜索，在屋內黑色旅行箱中查獲白色粉末狀毒品32包。

經警方以光譜儀初步檢測，確認該批毒品為第一級毒品海洛因，總毛重超過11公斤，現場同時查扣磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具，顯示已具備分裝販售規模。

警方進一步追查發現，涉案的26歲泰國籍移工沙姓男子已於案發後潛逃出境，但另一名27歲泰國籍移工帕姓男子，仍持有該租屋處鑰匙並頻繁出入。警方報請桃園地檢署指揮偵辦後，持拘票於中壢區福嶺路一帶將帕男拘提到案。

全案近日由桃園地檢署偵查終結，依涉嫌運輸未遂、意圖販賣及持有第一級毒品等罪嫌，依法提起公訴，後續仍將擴大清查毒品流向及幕後集團。

中壢警分局長林鼎泰表示，毒品犯罪對社會危害甚鉅，警方對毒品採取「零容忍」態度，未來將持續結合民眾檢舉、跨分局合作與科技鑑識手段，加強查緝力道，防堵毒品流入社會，確保市民生命與治安安全。

中壢警方查獲第一級毒品海洛因總毛重逾11公斤，市值超過新台幣1億元。翻攝畫面

