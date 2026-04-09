移工護照不得扣留！洪申翰：《就業服務法》修正草案今送交行政院會

勞動部長洪申翰指出，勞動部會已規劃修正《就業服務法》，全面禁止雇主或仲介扣留護照與工作許可等文件，待今日行政院院會討論通過之後，即可送交立法院審議。 圖：李宣萱／攝

[Newtalk新聞] 立法院今（9）日召開社會福利及衛生環境委員會，邀請勞動部就「防止強迫勞動與公平招募，台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告。勞動部長洪申翰指出，勞動部會已規劃修正《就業服務法》，全面禁止雇主或仲介扣留護照與工作許可等文件，待今日行政院院會討論通過後，即可送交立法院審議。

洪申翰表示，目前全球的人權治理已邁向「法制化」，尤其是歐美國家與聯合國，已禁止將強迫勞動正式與貿易來連結。國際普遍認同「公平招募」原則，亦即招募及相關費用不得由移工來負擔，以避免造成「抵債勞務」。一旦企業被認定存有強迫勞動風險，產品將面臨扣押、退運或品牌的抽單，將嚴重損及國際競爭力和企業的形象。他說，為保障勞工的權益，並協助企業接軌國際的勞動人權標準，降低經營風險，勞動部目前已從三大面向推動配套措施。

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他首先指出，在「公平招募」方面。勞動部會已規劃修正《就業服務法》，全面禁止雇主或仲介扣留護照與工作許可等文件，修正草案今日早上將在行政院院會中進行提案討論；待行政院院會通過後，將立即送交立法院審議，盼大院與各黨團可以一同支持修法。

另外，勞動部已在 2023 年 2 月 13 日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，供企業自我評估。同時從 2023 年三月起，勞動部也與經濟部合作舉辦相關的說明宣導會。同時也檢討修正「仲介評鑑」指標，將分（選）公司協助引進公平招募移工之精神，納入評分項目。

其次在「強化直聘」方面，洪申翰表示，勞動部也已成立「直接聘僱聯合服務中心」，接下來也會在中南部的分中心提升服務的能量。2023 年一月，也在菲律賓設置首個海外據點，希望更進一步提高政府在移工政策上的行政能量，也希望健全跨國勞動力延攬的機制，從源頭降低招募費用與成本。

最後是在仲介收費「透明化」與「合理化」的部分。洪申翰提到，勞動部未來將推動相關修法，尤其這部分已在「台美對等貿易談判」中簽署承諾，目標在三年內落實製造業與漁業雇主支付海外招募費用，也就是「不得向移工收取相關費用」。未來也將引導仲介機構收費透明化與合理化，讓移工可自由選擇委任仲介公司，且必須有服務事實，才能夠收費。他表示，勞動部將透過定期抽查移工與仲介，並利用年度評鑑的方式來加強執行跟落實。

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