移工貼文煮野鳥 附黑琵照

近日民眾於社群發現有移工捕獵鳥類並烹煮，以為保育類黑面琵鷺遭遇害。 (記者王勗翻攝)

記者王勗∕台南報導

台南一名越南籍移工近日於社群網路貼出獵捕野生動物煮食影像，遭民眾發現其中還出現保育類黑面琵鷺照片，留言中還出現遭烹煮的不明鳥類照片，照片中疑似的黑色腳爪立即引發全網炸鍋撻伐，針對黑面琵鷺疑似遭移工捕食，南市府農業局及保七總隊也立即介入調查。南市府農業局調查，根據翅膀長度、大小等判斷，初步排除鍋中是黑面琵鷺可能，疑似白腹秧雞。

據了解，貼文移工在台南某機械加工廠工作，平時也常在社群分享釣魚、自製捕獵彈弓等，日前分享黑面琵鷺照片，留言中竟出現下鍋的不明鳥類，立即引發愛鳥人士及台南民眾關注，鍋中鳥肉有著長脖子、黑色腳爪等形似黑面琵鷺的特徵，網友也擔憂移工忽視台灣保育法規，捕食全球瀕危鳥種。

貼文的阮姓越南籍男子廿四日在仲介陪同下出面澄清，表示黑面琵鷺的圖片是從網路上擷取，烹煮鳥類的照片則是越南友人拍攝並上傳的，雖在越南有獵鳥經驗，但自知這在台灣是違法行為，不曾於台灣捕獵鳥類。

南市府農業局後續出面調查，根據翅膀長度、大小等判斷，初步排除鍋中是黑面琵鷺可能，疑似白腹秧雞。農業局也提醒，若查證確實是在台灣獵捕野生動物，依野生動物保育法規定最高將處卅萬元罰鍰，相關單位後續也將持續調查。

警政署保安警察第七總隊廿四日也強調，對於任何可能違反野生動物保育法之行為，均將秉持依法行政、嚴正執法立場，倘經查證確有違法情形，必依法究辦，絕不寬貸。而黑面琵鷺屬於主管機關公告列屬瀕臨絕種的第一級保育類動物，任何獵捕、宰殺行為皆違反《野生動物保育法》，最高將處五年以下有期徒刑並科一百萬元罰金。