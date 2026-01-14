移工逛鬼塚虎遭酸「那很貴」 律師曝精品店魔法：你玩我，我也玩你

近日有名越南籍移工逛台北101運動品牌專櫃「Onitsuka Tiger鬼塚虎」，想要試穿鞋子，結果遭店員不禮貌對待，直接「那很貴」，引發外界熱議，該名員工目前遭暫停職務待查。對此，律師李怡貞表示，自己在國外也有碰過類似情況，但只要做了特定事情後「神奇的魔法來了」，對方態度馬上變好，直言面對資本主義的遊戲，「你要玩我，我也有能力玩你，還更有能力玩」。

出國買精品遇到大小眼

李怡貞在臉書發文表示，關於最近去店內買鞋疑似被看輕的移工事件，其實自己去國外的精品店，偶爾也會受到類似的待遇，之前去國外出差都會抓空檔去精品店晃晃，因為在國外時，為了安全都要穿著低調，因此多揹有拉鏈的折疊購物袋，難免會遇到大小眼的服務人員。

她表示，通常模式下精品銷售顧問會先問，「請問想看什麼」，自己會先說個「耳環」，對方就會面露些微不耐帶她去櫃檯拿出耳環盤，自己習慣出國就買一副耳環，在國外可以退稅，因此一定會比在台灣買的便宜，如果看到經典新款或爆款的，通常會連價格都不看直接說「好，拿下」。

李怡貞稱，大概過一分鐘後神奇的魔法來了，銷售會變得突然非常熱切，再拿出另外一盤耳環盤，問她還有沒有要挑的。她表示，「我如果又看到爆款，也會先拿下來，如果沒有的話，我就會說那我想要看帽子跟圍巾。」如果又買了帽子跟圍巾，進階魔法也會發生，所有該品牌罕見爆款不好拿的經典包款，都會一個一個被提出來給她過目。

資本主義各取所需

她接著表示，接著巧克力、氣泡水、香檳都會端出來，「這時就換我擺架子開始嫌棄，在鏡子前面各種擺弄拍照，銷售都會在旁邊耐心等待，帶著熱切渴望的眼神希望我再度拿下。」李怡貞稱，這時候就看喜歡程度決定是否購買，有時候也會留下一句「我今天時間不夠，明天再來看看」，對方就會自動遞上名片。

李怡貞最後強調，「這就是資本主義的遊戲規則，我很清楚。有沒有被輕視，當然有。你要玩我，我也有能力玩你，還更有能力玩。銷售有業績壓力，我也清楚，大家互相各取所需，我拿包你拿業績。」

