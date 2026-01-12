移工逛101被回「那很貴」 鬼塚虎急發聲：員工已停職

一名越南籍移工昨（11日）到台北101運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃，想試穿鞋款，卻遭女店員以不禮貌的口氣說「那很貴」，更直接說沒有37號，事件曝光後引發軒然大波，台北101董事長賈永婕也公開說會了解；鬼塚虎今發聲明表示，事件造成社會關注與不安深表歉意，已啟動內部調查，涉事的員工暫停職務待查，並承諾若查證屬實，將依公司規範及相關法令嚴正處理。

Onitsuka Tiger鬼塚虎今（12）發聲明指出，針對越南移工疑似遭遇不禮貌對待事件，造成社會大眾關注與不安，謹致上最誠摯的歉意，強調一向秉持專業服務精神，並遵循對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何違反此原則的行為，皆非品牌所樂見。

廣告 廣告

Onitsuka Tiger鬼塚虎表示，已啟動內部調查程序，涉事員工已停職，待調查結果出爐後，若行為屬實，將依公司規範及法令採取嚴正處置，包括解僱，絕不寬貸；同時也將全面檢視管理流程，加強員工教育訓練與服務規範，以防止類似事件再次發生。

一名台灣女子在Threads發文，指她認識的越南籍女移工昨到台北101的Onitsuka Tiger鬼塚虎專櫃，禮貌詢問想試穿鞋款，卻被店員以不禮貌口氣回應「那很貴」，更直言「我們沒有37號」，使當事人感到被輕視及不尊重。

發文女子直呼，「我真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件，真的好丟臉，台北101不是每天都有外國遊客嗎？」該事件引發2.2萬網友抨擊，也釣出台北101董事長賈永婕留言回應，強調「不論有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，並承諾會了解事情經過。

更多中時新聞網報導

長照互助喘息 民團籲論質計酬

《冠軍之路》大賣座 10天攻下3500萬

胡瓜《下面一位》搭檔警犬慘被無視