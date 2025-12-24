移工遭疑「獵捕黑面琵鷺」煮來吃！ 當事人急澄清

民眾黨台南黨部副主委江明宗證實，黑面琵鷺並未遭外勞獵捕或煮食。（圖／翻攝自臉書＠k.olc.tw）

黑面琵鷺大約會在每年10月到隔年4月來台過冬，大多待在台南市、嘉義縣地區。而日前有民眾檢舉指稱，台南有一名外籍移工疑似獵捕黑面琵鷺，還將其煮來吃。警政署保安警察第七總隊獲報後展開調查，表示經請專家初步檢視照片，確認其非保育類黑面琵鷺，而是白腹秧雞。當事人則澄清表示，只是分享網路的照片，並沒有獵捕野鳥煮食。

台南一名越南籍移工日前在社群平台上，PO出黑面琵鷺、曾購買彈弓和彈珠的照片，留言處更出現鳥類被烹煮的照片，引發網友熱烈關注，質疑他違法獵捕野生動物。對此，農業局與保七總隊獲報後介入調查，經請專家初步檢視照片，確認該鳥類為白腹秧雞，非保育類黑面琵鷺。

保七總隊指出，若查證其有違法情形，必依法究辦，同時提醒民眾，黑面琵鷺為政府公告列屬瀕臨絕種保育類野生動物（第一級保育類），依據《野生動物保育法》規定，不得任意獵捕、宰殺保育類野生動物，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。

而該名越南籍移工在仲介陪同下澄清表示，該張黑面琵鷺的照片是從網路上擷取，只是跟朋友分享才PO出，並沒有獵捕、煮食；其他鳥禽的烹煮照片是朋友在越南所拍攝，彈弓也只用來射魚，從未在台灣獵捕過任何鳥類。

