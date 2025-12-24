移工遭疑「獵食黑面琵鷺」 誤會了！專家初判：那是白腹秧雞

網傳外勞獵捕黑面琵鷺來吃，經了解後是誤會一場，外勞煮食的是其他鳥禽。專家則指是白腹秧雞。翻攝江明宗臉書



近日網路流傳外籍移工疑似獵捕黑面琵鷺煮食的消息，掀起關注。內政部警政署保安警察第七總隊查證後，今（12/24）表示經鑑定後，煮食的是白腹秧雞，而非黑面琵鷺。

近日有民眾發現一名來自越南、人在台南工作的移工，於社群放上黑面琵鷺的照片，還有禽類遭料理、彈弓的畫面，懷疑他獵食保育類動物，即向相關單位檢舉。

保七總隊今表示，黑面琵鷺屬於瀕臨絕種的第一級保育類動物，依法不得任意獵捕、宰殺，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

不過，請專家協助鑑定後，確認影像中的鳥類是白腹秧雞，並非黑面琵鷺，若後續查證有違法情形將依法究辦。同時也呼籲大眾，共同重視野生動物的棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物之行為，以維護自然生態平衡。

白腹秧雞。翻攝農業知識入口網

農業部林業及自然保育署嘉義分署指出，黑面琵鷺每年10月到隔年4月來台度冬，超過9成待在西南沿海，以台南市、嘉義縣數量最多。

該名移工也澄清，表示黑面琵鷺照片是從網路上擷取，只是想和朋友分享，沒有獵捕、煮食，其他烹煮禽類照片則是朋友在越南拍攝的，彈弓則是拿來射魚，從沒用作捕鳥。

民眾黨台南黨部副主委江明宗也發文澄清，已聯繫該移工的雇主，確認黑面琵鷺未遭獵捕或煮食，請外界安心。他也說，目前所知沒有使用彈弓打野鳥的情形，彈弓打魚初步看為合法，已請雇主多幫忙宣傳。

白腹秧雞是一種鳥類，農民稱牠為「田雞仔」，生活在水邊但不喜歡下水，叫聲像「苦、苦、苦、苦哇苦哇苦哇⋯⋯」，又被稱為「白胸苦惡鳥」。

