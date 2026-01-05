移工酒醉遇警心虛想跑 盤查確認失聯遭收容

員警看兩名外籍移工疑似酒醉上前盤查，沒想到對方無法出示身分證件，還對員警大聲咆哮。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





警方在桃園火車站周邊巡邏時，發現2名喝醉移工，他們見到警察就心虛想閃避，於是警方上前盤查，兩個人果真是失聯移工，在過程中其中一人還想逃跑，遭到員警制伏，帶回警局並移請收容。

員警看兩名外籍移工疑似酒醉，上前盤查，沒想到對方無法出示身分證件，還對員警大聲咆哮。員警vs.移工：「手機拿出來，手機手機，幹嘛啦跑什麼，你跑什麼，等一下啦喂，趴下趴下。」

外籍移工怕被逮捕，轉身想落跑，沒想到員警速度更快，馬上將人控制住，只是另一名外籍移工這時反而生氣，又是摔東西，又是大吼大叫，情緒激動遭到警方管束。

2號晚上11點多，員警在桃園火車站周邊巡邏時，發現2名男子疑似酒醉，但2名男子看到警察，心虛想躲避員警，但是因為他渾身酒氣，員警直覺有問題，上前盤查，而他一看到警察就想跑，隨後遭到警方壓制。

根據了解，2名男子疑似酒醉，就在警方上前詢問身分時，因為拿不出證件，警方行使權利，要將2人帶回局裡。

大樹所副所長陳健發：「員警加強火車站周邊巡守，盤查兩名外籍人士，兩人無法提供身分，並意圖逃逸，員警立即將兩人控制。」

最後2名男子被帶回局裡，經過調查2人都是失聯移工，隨後依規定移請收容。

