移工酒駕竟加碼自爆「我偷渡入境」刑滿驅逐 法官抓到細節逆轉裁判
一名印尼籍移工因為酒駕騎車被警察攔檢，竟一時慌了自爆「偷渡入境」，因此一審被依違反《入出國及移民法》判處3月徒刑；然而上訴到二審時發現是個烏龍，找到關鍵證實移工是以「外籍船員臨時停留許可」入境，且程序合法，因此改判無罪。
綜合媒體報導，該名移工於去年11月8日在彰化酒駕被逮，員警查詢身分時，他因為身上沒有護照，竟自曝「從印尼搭機到美國，再坐船偷渡到高雄港上岸」，讓警方除了依公共危險罪移送外，再另依「未經許可入國罪」送辦。而法院一審最終兩罪併罰，判處他有期徒刑4月，得易科罰金，並於刑滿後驅逐出境。
檢察官提起上訴，彰化地院合議庭重新調查發現，讓偷渡事件出現反轉。移民署彰化專勤隊在原審判決後重新比對資料發現，他於2020年1月持核發的正式簽證，依屏東縣政府函文以「外籍船員臨時停留許可」的身分從東港合法入境。他這時面對訊問才表示，是透過船長以船員身分申請來台，由於護照交由船長保管，不確定是否有簽證。
二審合議庭認為，被告自白不得作為認定犯罪的唯一證據，雖然他自承是偷渡入境，但事實證明他持有合法簽證，最終認定其行為與「未經許可入國」的構成要件不符，裁定撤銷原判決，改判無罪，全案仍可上訴。
★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
班機延誤險有保就一定賠？定額型與限額型理賠大不同
暑假一到，艾莉絲就跟高中好友蘿拉就展開長達兩週的日本行，打算來個拋夫棄子的閨密之旅。14天的行程規畫得密密麻麻，從景點走訪到美食探索，連伴手禮也都通通買好買滿，滿心歡喜享受好久不曾有過的「偽單身」約會。