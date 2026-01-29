移工銀行帳戶涉詐逐年倍增 蘇俊賓示警：人頭帳戶佔9成 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

桃園市副市長蘇俊賓於今（29）日行政院會中建議，今年1月甫上路的行政院「跨國勞動力精進方案」雖有助於解決部分產業的人力需求，但是即將開放的移工人數也加重了基層輔導與管理的負擔，從數據來看有些指標已經連續幾年惡化了，開放後情況將更加嚴峻。蘇俊賓表示，以逃逸移工人數統計為例，110至114年全國移工人數已由67萬人成長至86.6萬人，逃逸移工也從5.5萬增加到9.5萬人，管理輔導配套措施和資源的投入卻沒有同步增加，缺口越來越大，呼籲行政院正視這個問題。

蘇俊賓以移工涉及相關治安風險為例，根據統計，114年全國移工涉案人數1 萬3056人，創下歷年新高，其中失聯移工3443人，從占比來看，顯示失聯移工涉案的機率明顯更高；若以涉案案件分析，近6成為詐欺案件。他以桃園的數據統計分析說明，移工涉及詐騙的案件，絕大多數來自於銀行的帳戶，被用來作為詐騙人頭帳戶。

蘇俊賓表示，114年桃園全部移工涉案人數906人，其中有9成屬於人頭帳戶類型，當中甚有至7成是在移工離境後，帳戶才遭詐騙集團開始操作利用，詐騙集團甚至會技巧性地抓時間差，延後使用。桃園失聯移工涉詐欺的案件數自 112年21件也攀升至114年219件，可見失聯移工的管理、國家金管與資訊管理單位的介入，還有基層的管理人力都有很大的缺口要補足。

蘇俊賓直言，面對移工人數逐年上升的趨勢，基層人員也反應壓力確實增加，外事警察與移民署專勤隊人力仍然有缺口待補，以桃園為例，約14.6萬名移工僅配置51名外事警察，負荷比達1：3000；而負責查緝的移民署專勤隊相關人力編制應有39人，但仍有16人缺額長年無法補足，人力實在難以因應新型態詐騙快速演化的挑戰，這些都值得各單位審慎研議應對。

蘇俊賓呼籲，擴大引進移工同時，也應提前部署金融監管，避免移工人頭帳戶淪為詐騙工具、同時補足外事警察與移民署查緝與輔導人力，跨部會整合堵住詐騙漏洞，強化相關的配套措施。對此，行政院長卓榮泰回應，政府已就移工離境後帳戶與電信卡設有管制，並請金管會與NCC等部會也要加強監管。

此外，行政院會今日亦討論「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，規劃透過「擴增最終去處」、「簡化土石方運送流程」以及「GPS雙軌並行」3大策略，加速全國營建剩餘土石方的妥善去化。

對此，蘇俊賓建議，當政府選擇了某些海域點位作為未來土方最終去處，中央與地方應該一起針對標的區域的水文、海岸線影響，以及生態進行跨縣市大尺度範疇的調查與影響模型推估，海委會海保署應該高度參與，確實掌握海洋模型跟海洋生態的基線資訊，藉由這些資訊降低開發風險。否則環境影響評估在沒有這些調查數字的情況之下也失去意義。海委會主委管碧玲回應，會在用海計畫中加強海洋生態保育及水文調查，並與國土署積極合作。

照片來源：行政院提供

