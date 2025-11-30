移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願

（記者張芸瑄／綜合報導）台中一名越籍男子阿力（化名）因涉嫌在友人住處性侵女性友人小晴（化名），遭台中地院依強制性交罪判刑3年6個月，並於刑滿後驅逐出境。他不服提起上訴，高等法院台中分院審理後維持原判，全案仍可再上訴。

判決指出，2025年3月間，小晴與阿力、陳姓男子3人相約到陳男家中飲酒，時間從晚間8點多一路持續至深夜。約在晚上11時，陳男因故離開房間，阿力趁機將房門反鎖，並奪走小晴手機，環境中又有刀具等物品，小晴當場受驚無法脫身。

示意圖／台中一名越籍男子阿力（化名）因涉嫌在友人住處性侵女性友人小晴（化名）。（擷取自 免費圖庫freepik）

期間，小晴多次強力反抗，手腳、胸部及頸部皆留下明顯傷痕。她向警方表示，阿力還出言威脅：「如果妳不願意，我會殺了妳。」在恐嚇與壓制下，她最終遭到性侵。事後，小晴被留在房內，無法立即離開，直到隔天清晨5時趁阿力未醒，才取回手機向黎姓友人傳訊求救，案件因此曝光。

阿力在庭上主張，雙方的發生關係是「你情我願」，還宣稱小晴自備保險套，否認強迫行為，並辯稱對方因索費不成才報案。然法院經比對相關人證、求救訊息內容及醫院驗傷紀錄後，認為小晴說法一致且合理，與現場情況互相印證。

陳姓友人及黎姓友人的證述亦與小晴描述相符，法官最終不採信阿力辯詞，依強制性交罪量處3年6個月徒刑。二審合議庭審酌後認為原判並無不當，駁回上訴。

