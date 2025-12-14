移工「3P國中妹」遭告性侵！辯「長的高、胸部大」看不出來被法官打臉

社會中心／洪正達報導

連江縣一名印尼籍男子阿卡（化名）於2023年元旦凌晨與落單的國中女生萱萱（化名）發生性關係後後，2人又前往阿卡同事阿弓（化名）的宿舍，緊接著3人一同上床，事後萱萱提告2人，案經連江地院審理後，依4個對未滿14歲之女子為性交罪，判處阿卡4年6個月徒刑，阿弓則犯1罪對於未滿14歲之女子為性交罪，2人服刑完畢或經赦免後將驅逐出境。

判決指出，阿卡於2023年元旦在南竿某涼亭內發現落單，還在念國中的女學生萱萱，上前搭訕後，2人隨即在涼亭內性交；同年3月到4月間，阿卡發現同鄉好友阿弓也將萱萱帶回宿舍後，先假意支開阿弓，緊接著將房門反鎖後，隨即與萱萱性交，緊接著阿弓回來發萱萱裸體後也跟其性交，3人最後變成3P，直到同年6月間，阿卡又在涼亭萱萱落單，於是又當場性交一次，事後萱萱向警方報案提告性侵。

案經法院審理時，2人都坦承與萱萱性交，但阿弓聲稱萱萱看起來長的高胸部又大，以為她已滿16歲，但法官認為，萱萱2024年的生活照看起來相當清秀且長相稚氣，看起來未滿14歲，更別說2023年長相有落差，但阿弓卻又說，她看過萱萱穿制服，自認年紀應該是高二，但法官阿卡的看法不足採信，顯見萱萱的視覺年齡的確未滿14歲，還是跟其她發生性關係。

不過針對性侵控訴部分，萱萱既然提告性侵，但事發後的行為態樣不像一般性侵被害人，儘管診斷書有記載創傷後壓力症，但無法排除家庭功能不彰或交友不慎等，此外，萱萱說自己有反抗卻沒有明顯外傷，因此全案無法排除萱萱性交後，因身心狀況或心生不滿等才提告2人性侵。

法官審酌，阿卡、阿弓與未成年女子性交，影響到萱萱身心發展，但審酌2人都已向萱萱道歉，也沒有前科，在本國也有妻女，因此依涉犯4個對未滿14歲之女子為性交罪併處4年6月徒刑；阿弓則犯1個未滿14歲之女子為性交罪，判處3年2個月徒刑，2人於服刑期滿或特赦後驅逐出境，全案可上訴。

