移工86%投入「3K產業」 民團開課盼降低職災風險

「颱風天電線裸露，然後曾經有外籍移工，在早期我在當科長的時候去撿電線，結果那個電線有電、感電。」

說起曾經處理過的真實事件，這是一堂針對移工開設的預防職業災害課程。

臺灣外籍工作者發展協會行政專員涂志傑表示，「大多數的外籍廠工，因為他本身，因為母國國情的文化或是一些語言上的差異，那他們其實多半都嚴重缺乏一些比較嚴謹的工安意識。」

簡單示範搬重物的正確姿勢，針對移工的職安及工安訓練，除了淺顯易懂的解說，還要配合翻譯講解，是一堂需要投入許多資源的課程。不過這樣的課程，卻不見得包含在移工的職前訓練裡面。

臺灣外籍工作者發展協會行政專員涂志傑指出，「他們在來台之前，在移工的那些仲介機構的訓練裡面，他其實也多半沒有完整的，就是所謂的有系統的工安教育。」

「沒有戴手套，我看一下在哪個地方，他在操作沒有戴手套，不止啊。」

以2024年移工職災給付類型觀察，1532件給付案件中，夾傷、切傷、割傷等涉及工具操作的案件有1069件，是移工最主要的職業災害項目，其次是墜落、跌倒等撞擊傷害，占比也有14%，被物品飛落、倒塌等壓傷，以及燒燙傷或是接觸有害物質等環境傷害分別約佔7%。統計顯示，移工所受職災多與機具操作及環境不安全有關。

過去倡導改善勞動條件及權益的移工組織，近年開始關注移工職安及工安議題。

臺灣外籍工作者發展協會行政專員涂志傑表示，「他們在上完這些課程之後，都有發現到說，他們的這些課程跟他們以前所認知到的東西，都不太一樣，有些部分，是他們都第一次聽到。」

雖然課程效果還需要時間觀察，不過所有的投注與努力，只希望扭轉移工高職災風險以及災後承接的困境。