移撥中央 南美2館停車場2個月不收費

南美館二館一月一日起移撥，由南國美籌備處接手營運，票價調降，地下停車場也兩個月免費停車。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市美術館二館一一五年一月一日正式移撥文化部，由台南國家美術館籌備處（南國美）接手營運。南國美籌備處表示，地下停車場一日起至二月二十八日晚間十二時，暫停收費，期間仍全天二十四小時開放供民眾使用。至於票價，南美館與南國美籌備處共推聯票，兩館皆可參觀，市民票由原本一百元調降為八十元；全票也由兩百元調降為一六０元。

地下停車場長達兩個月不收費，議員蔡宗豪認為「不限時且免費」政策，恐引發排擠效應，吸引許多非觀展或附近居民長期占據車位，期間因逢農曆春節，恐對觀光和藝文活動造成不佳影響。

南國美籌備處說，因地下停車場營業登記證須等到正式撥用生效後才能接續辦理新營業登記證申辦作業，並配合停車系統交接及調整作業，至二月底暫停收費，期間二十四小時開放供民眾使用。籌備處強調，暫停收費措施非治理漏洞或行政空窗，除依法行政，並確保交接期間不會對市民與一般民眾造成更大使用不便。

而週末及例假日，除加強停車管理與指揮人力，也安排義交引導，降低對周邊交通衝擊與影響。也呼籲駕駛，確保車位公平使用及場內秩序，請勿久停占位，三月一日起，恢復收費。

籌備處指出，從台南市民及參觀民眾角度來看，原二館提供市民及周邊里民相關優惠措施，全部比照辦理獲得保障，未來門票更加優惠，兩館共推聯票，兩館皆可參觀。市民票由原本一百元調降為八十元；全票兩百元調降為一六０元，優惠票價與原定票價差額，由籌備處吸收。