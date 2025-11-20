移植非血癌治療終點！「三吹四請」助提防移植物抗宿主疾病（GvHD）

【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】近期知名資深藝人確診血癌的消息引起社會關注。臺中榮民總醫院血液腫瘤科滕傑林科主任表示，大眾對血癌無須過度恐慌，隨著醫療進步，不少患者的病況可穩定控制，唯進行骨髓移植後可能出現排斥反應，影響皮膚、眼睛、肺部與口腔等部位，但若能定期回診追蹤、留意症狀和及早治療，患者都有機會維持生活品質，做到與疾病共存。

移植後免疫系統攻擊健康器官 致GvHD（移植物抗宿主疾病）

滕傑林科主任說明，血癌目前治療方式包含化學治療、標靶治療與骨髓移植，有些患者認為成功配對、完成移植，代表治療也將迎來結束，實際上新的治療旅程才正要開始。

「異體幹細胞移植，也就是俗稱的骨髓移植，是藉由植入捐贈者的造血幹細胞，建立一套新的免疫系統，以清除肉眼看不到的癌細胞、降低復發風險。」當這些幹細胞成熟、新的免疫系統包括T細胞、淋巴細胞等形成後，可能誤把患者的正常組織也當作外來物，並發動攻擊，引發「移植物抗宿主疾病」（Graft-Versus-Host Disease，簡稱GvHD），也就是一般常說的排斥。

GvHD（移植物抗宿主疾病）症狀分急、慢性 可侵犯多重器官恐致命

傳統上以移植後100天為界，100天內發生稱為急性GvHD，之後則為慢性GvHD，但臨床發現兩者常同時存在。滕傑林科主任指出，目前也會依臨床症狀進行區分，如果是突然發生、來勢洶洶的皮膚紅疹、口腔內膜破裂等，屬急性症狀；器官持續發炎與纖維化為慢性症狀，病程可能歷時多年，間中也有機率伴隨急性症狀。

GvHD（移植物抗宿主疾病）可侵犯全身器官，其中以皮膚、眼睛、肺部與口腔最常見。滕傑林科主任說明，患者可能出現如燒燙傷般的劇烈疼痛、口腔纖維化等，角膜結痂則會影響視力，即使移植眼角膜，後續仍可能再次遭排斥。他也提醒，尤其應警惕肺部的變化，「肺一旦出現纖維化，會讓患者出現喘、咳嗽等症狀，嚴重者需依賴氧氣或呼吸器，甚至有致命風險。」

掌握「三吹四請」及早察覺排斥 回報醫師症狀以利啟動二線治療

移植後第一年是重要的觀察期，急、慢性症狀都有可能出現，滕傑林科主任呼籲應掌握「三吹四請」原則：「三吹」，即每三個月定期進行肺功能檢查，掌握肺部健康；「四請」則是留意「皮膚、肺部、眼睛、口腔」4部位的異常變化，即使症狀不明顯也不可忽視，應盡快告知醫師。

臨床上第一線治療多以類固醇控制急性發炎，但長期使用易導致免疫力下降、血糖上升、骨質疏鬆等副作用，且部分患者反應不佳。面對上述情況，滕傑林科主任呼籲，患者須及時向醫師回報症狀及副作用，以利醫師及早調整療程，以利進入第二線藥物治療。臨床觀察顯示GvHD（移植物抗宿主疾病）相關症狀，特別是肺部方面的喘、咳等獲改善，實際用藥可能因患者個別狀況而有所差異。

30歲男移植後爬樓梯易喘 確診慢性GvHD（移植物抗宿主疾病）

滕傑林科主任也分享，一名30多歲血癌患者移植後病況控制良好，原本身材高壯的他，在移植後幾個月發現爬樓梯容易喘、咳嗽。他原本以為是感冒，但在醫療團隊的專業判斷下進行肺功能檢查，確診為慢性GvHD（移植物抗宿主疾病），初期使用類固醇治療，症狀仍持續，後來進入第二線藥物治療，患者表示肺部症狀較先前改善，現在還經常和友人一起爬山、出國旅遊。

密切追蹤、不輕忽警訊 積極治療GvHD（移植物抗宿主疾病）助重返日常

「骨髓移植的目標是希望讓病情穩定，但若移植後的併發症導致患者生命受威脅，反而是事與願違。」滕傑林科主任表示，定期回診追蹤、主動反饋症狀，能幫助醫師及時掌握患者的健康狀況，藉由早期發現和治療，盡可能避免慢性排斥引發器官纖維化、造成不可逆傷害；若治療不如預期，也建議及早與醫師討論調整治療方案。

滕傑林科主任也指出，GvHD（移植物抗宿主疾病）其實是移植後不可或缺的一部分，若患者完全沒出現症狀，可能代表免疫力仍不足、癌症復發風險也隨之升高，「所以我們容許適度的GvHD（移植物抗宿主疾病），但要避免其影響正常器官的運作，透過積極治療穩定發炎反應，患者的生活也有機會逐漸回歸正軌。」

