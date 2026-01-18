移民執法爆槍擊！明州大規模抗議延燒 五角大廈：1500士兵準備部署

國際中心／程正邦報導

抗議活動除了要求ICE退出美國，還有要求川普政府停止對委內瑞拉的侵略。（圖／翻攝自X平台 @arsinoeorihuela）

美國明尼蘇達州正面臨嚴峻的內部危機！由於移民執法單位（ICE）人員日前開槍射殺一名美國公民蕾妮·古德（Renee Good），引發當地民眾對政府驅逐移民政策的強烈不滿。抗議活動持續升級，首府明尼阿波利斯市區局勢緊張，白宮與五角大廈正密切關注。據《華盛頓郵報》最新報導，為防止暴力事件進一步擴大，美國戰爭部已下令約 1500 名現役士兵做好準備，隨時可能部署至明尼蘇達州。

明尼蘇達州美國公民白人女性射殺，川普的移民政策引發ICE執法過當的爭議。 （圖／翻攝自X平台@temoris）

ICE 槍擊引爆怒火 明尼阿波利斯抗議不斷

廣告 廣告

這場導火線是 1 月 7 日，一名 ICE 執法人員在明尼蘇達州執行任務時，意外開槍擊斃美國公民蕾妮·古德。此事件不僅觸動了當地社群對移民議題的敏感神經，更點燃了長久以來對執法過當與種族不公的怒火。數日來，明尼阿波利斯市的抗議規模不斷擴大，示威者與警方頻繁發生衝突，部分地區已出現商店遭破壞、公共設施受損的情況。

值得注意的是，美國29歲的佛羅里達州共和黨參議員參選人朗恩（Jake Lang）在赴明州抗議現場時，也傳出遭不明人士刺傷頭部流血，被迫倉皇逃離，顯示當地局勢的混亂與失控。

共和黨參選人朗恩赴明州抗議遭刺，頭部流血倉皇逃離。（圖／翻攝自X平台 @RichardAngwin）

川普發出嚴厲警告：不惜動用《叛亂法》鎮壓

面對明尼蘇達州日益升級的動盪，美國總統川普於 15 日透過社群平台「真實社交」（Truth Social）發出嚴厲警告。他表示：「如果明尼蘇達州那些腐敗的政客們不遵守法律，不阻止那些專業煽動者和叛亂分子攻擊只是在執行職務的 ICE 愛國者，我將實施《叛亂法》。」

《叛亂法》是一項聯邦法律，賦予美國總統在國內發生「非法阻礙、結合、集會或叛亂」等情況時，有權部署正規軍隊或聯邦化國民警衛隊平息國內動亂。川普此舉無疑是對州政府施壓，要求其立即恢復秩序，否則將動用聯邦力量介入。

明尼阿波利斯有大批民眾上街，高喊「ICE退出美國」。（圖／翻攝自X平台 @SuppressedNws1）

五角大廈兵力部署：11 空降師隨時待命

《華盛頓郵報》引述未具名國防官員指出，這批可能被派遣的 1500 名士兵，隸屬於駐紮在阿拉斯加的美國陸軍第 11 空降師下轄的兩個步兵營。這項「準備部署命令」顯示五角大廈已針對各種升級情境進行沙盤推演，儘管目前尚未有明確的實質部署命令下達。白宮與五角大廈目前均未對此消息立即做出公開回應，但緊張氛圍已蔓延至聯邦政府最高層級。

這場因單一執法事件引發的連鎖反應，正將明尼蘇達州推向一個危險的邊緣。聯邦政府的強硬立場，也預示著美國內部在移民、執法權限與公民權利之間的矛盾，恐將迎來一次嚴峻的考驗。

Pentagon readies 1,500 troops as Minnesota protests grow

➡️ https://t.co/xpOm5aJx5o pic.twitter.com/roY6eY0rHR — FRANCE 24 (@FRANCE24) January 18, 2026

更多三立新聞網報導

麻將理論 vs.800億神話！周冠男「地圖砲」引爆巨人傑、陳重銘圍剿

川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺

馬斯克索賠4.2兆！痛批OpenAI與微軟「不當得利」 4月開庭陪審團定奪

籃球／孫思堯重傷報銷、李家慷險遭推撞 卡總怒轟聯盟「對暴力雙標」

