移民官員執法權限引爭議 國會朝野難達立法共識
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦移民官員執法時涉及暴力引發眾怒，民主黨議員呼籲立法，以加強管控移民官員的行動，但目前國會由共和黨掌控微薄多數，民主黨提案恐難獲支持。
這情況可能影響2月13日國土安全部資金到期前預算案達成共識。
路透社報導，目前討論焦點在於：移民官員執法時是否戴口罩、在未出示證件或法院搜索令的情況下能否進入住家，以及能否執行無差別盤查。
民主黨認為，有必要制止移民暨海關執法局（ICE）、海關與邊境保護局（CBP）的濫權行為，包括上個月在明尼阿波利斯（Minneapolis）造成兩名美國公民死亡事件。
參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）批評民主黨提
出的10點方案「大多不切實際，也不夠嚴肅」。
共和黨反對民主黨所提，即要求國土安全部人員進入私人住宅前，必須取得法院核發的搜查令，而不是較易取得的行政命令。
聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示：「我們絕不會同意新增法院搜查令這一程序，因為根本無法執行。」
至於移民官員配備隨身攝影機一事，民主、共和兩黨或可找到交集，同意在國土安全部的預算項目下，預留2000萬美元購置設備。
但民主黨進一步主張必須設置規範，如規定錄下影像的存取權及其他控制措施。
此外，對移民官員執法時戴上口罩一事，仍有爭議。
西維吉尼亞州共和黨籍聯邦參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）是國土安全委員會成員，她與民主黨一樣支持對移民暨海關執法局、海關與邊境保護局的活動進行獨立監督。
但她指出，若要求移民官員不戴口罩，恐讓他們自身及家人都面臨風險。（編譯：紀錦玲）1150206
