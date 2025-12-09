移民局突襲唐人街 準紐約市長教戰 APP開發者告政府

圖／達志影像路透

美國總統川普在檢察機關，安插自己的私人律師，遭法院裁定任命違法，週一他的律師宣布辭去紐澤西州聯邦檢察官一職。不過川普成功把自己的生日，加入美國國家公園免費日名單，同時剔除兩個非裔民權紀念日的優惠，遭批試圖洗白美國歷史。而紐約市長當選人曼達尼，則是在社群PO影片，教移民該如何應對移民局的查緝，表示移民有權拒絕配合。

哨子聲吹得震天價響，在明尼蘇達州最大城、明尼亞波利斯公立學校附近巡邏的居民，看到美國移民和海關執法局的車輛，就集體大聲示警。

明尼亞波利斯市居民：「我們聽到很多父母和老師說，希望更多社區現場巡邏。」

在美國總統川普公開攻擊索馬利亞裔，並在當地展開打擊無證移民行動後，讓有色人種學生感到害怕。部分家長在放學時間提高警覺，一旦發現移民局動靜，就立刻用手機拍攝並發出警報。

明尼亞波利斯市家長：「我覺得身為鄰居，我現身很重要，我希望孩子們感到安全。」

如同社區家長們的行動，iPhone一款標記移民局人員行蹤的APP「ICEBlock」，十月在美國司法部要求下下架。現在APP開發者控告川普政府，侵犯憲法保障的言論自由。

APP開發者 亞倫 (Joshua Aaron)：「他們侵犯了我們的憲法第一修正案的權利。當我們看到聯邦政府或政府部門做錯事，我們身為公民，有責任站出來追究他們的責任。」

美國司法部則指追蹤移民局行動，恐讓執法人員處於危險之中，蘋果和Google雙雙以違反公司政策，下架類似的應用程式。根據柏克萊大學法學院研究團體，川普上任九個月來，已有約22萬人遭移民局逮捕或拘留，當中三分之一、近7萬5千人並沒有犯罪紀錄，抓捕行動無疑讓各地移民社區有如驚弓之鳥。

紐約市長當選人 曼達尼 (2025.11.4)：「紐約仍將是座移民城市，一座由移民建設、由移民帶動的城市，且從今晚起，將由一位移民領導。」

1月1日即將走馬上任的紐約市長當選人曼達尼，乾脆錄製影片，教戰移民知曉自己的權利，來應對移民局人員。

紐約市長當選人 曼達尼：「我們都能對抗美國移民和海關執法局，如果你了解你的權利。移民局依法可以對你說謊，但你有權保持緘默。如果你被拘留，你可以反覆詢問『我可以走了嗎』，直到他們回答你為止。」

曼達尼在影片中誓言，保護紐約市300萬移民，強調移民有權拒絕配合或跟移民局人員說話；可在不妨礙的情況下拍攝；沒有搜索令下，也可拒絕進入私人空間的要求。一個星期前，移民局才在曼哈頓進行突襲，試圖在唐人街附近逮人，引發示威抗議。

川普政府打擊無證移民不手軟，不過試圖把自己人安插到聯邦檢察機關重要職位，則踢到鐵板。

美國總統 川普：「她(律師哈巴)並非不合格，有個『藍紙條』(參議員否決票)傳統，真是太糟糕了，那是很糟糕的事，這讓任命法官或檢察官變得不可能，真是恥辱。」

川普的前私人律師哈巴 (Alina Habba) 週一辭去紐澤西州首席聯邦檢察官一職，因上訴法院裁定任命不合法。川普政府跳過傳統的參議院確認程序，法官拒絕延長為期120天的臨時任命。哈巴則發聲明批法院判決是出於政治動機，她辭職是為了維護檢調的穩定和誠信。川普上台以來，已讓他多名私人律師入閣，這些人為他辯護，從試圖推翻2020年大選、性侵和誹謗，到商業詐欺、機密文件案，沒有檢察官經驗的哈巴也不例外。

而一直著手為自己留名的川普，明年起，美國國家公園將在6月14日川普生日，提供免費入園優惠，這天剛好是美國國旗日，但並非國定假日；反剔除兩個聯邦國定假日：馬丁路德金恩紀念日和紀念解放黑奴的六月節的優惠，遭民權人士批試圖洗白美國歷史，淡化種族主義和非裔民權運動的歷史。

