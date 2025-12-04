移民搜救組織24名志工在希臘受審 人權團體譴責控罪毫無根據

24名援助人員今天(4日)在希臘受審，他們被控協助移民偷渡等多項罪名。人權組織駁斥此案，稱這些控罪毫無根據，目的在禁止向奔赴歐洲的難民提供援助。

這項在希臘列士波斯島(Lesbos)進行的審判正值歐盟各國收緊移民政策之際。在2015年至2016年歐洲難民危機期間，超過100萬人湧入希臘。

這24名被告隸屬於非營利搜救機構「國際緊急救援中心」( Emergency Response Center International ，ERCI)，該組織曾在2016年至2018年於列士波斯島展開移民救援工作。

他們面對到的重罪指控包括，涉嫌參與協助移民非法入境的犯罪集團，以及與犯罪集團相關的洗錢活動。這些罪名若成立，他們將面臨多年監禁。

被告之一是來自敘利亞的馬爾迪尼(Sarah Mardini)，她在2015年敘利亞內戰期間逃離祖國，馬爾迪尼與姊姊和其他難民當時一起將下沉的船隻拉向希臘岸上，拯救了自己和其他乘客。她們的故事啟發了2022年Netflix熱門電影「泳出新生」(The Swimmers)。另一位被告是德國公民賓德(Sean Binder)，他從2017年開始在國際緊急救援中心擔任志工。馬爾迪尼和賓德等人於2018年被捕，辯護律師凱塞斯(Zacharias Kesses)告訴路透社：「審判結果將決定人道援助能否受到司法保護，免受荒謬指控，還是會被檢方任意編造的故事所左右。」

希臘對移民的態度日益強硬。自2019年以來，這個中右翼政府加強邊境管控，建造了圍欄並增加海上巡邏。今年7月，政府暫時停止處理來自北非的移民庇護申請。

在今天，任何協助移民上岸的人都可能被逮捕及面臨指控，包括協助非法入境或參與犯罪組織。

人權組織批評此案毫無根據且缺乏證據。人權觀察(HRW)在一份聲明中表示：「此案的邏輯漏洞百出。」「海上救援被錯誤地定義為偷渡，因此搜救組織被認定為犯罪組織，如此一來，該組織合法的募款活動也被認定為洗錢。」(編輯：宋皖媛)